一步一步：这就是米却肯州20人被处决的方式，其中包括Zinapécuaro的CJNG领导人

在米却肯州的圣何塞·德·格拉西亚（San José de Gracia）屠杀17人不到一个月后，另一起事件超过了同一州的死亡人数，因为3月27日，有20人在Zinapécuaro市的一个帕伦克内被武装指挥部处决。

事件发生后的第二天，米却肯州总检察长办公室宣布了该机构调查人员进行的首次调查的实质性结果，他们设法重建了暴力事件。

根据检察官办公室的说法，帕伦克于27日星期日下午3点左右开放，该场所位于埃米利亚诺·萨帕塔（Emiliano Zapata）附近的El Paraíso牧场，哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）成员不断举行会议。

当天，举行了一项向公众开放的活动，在没有赌注的情况下举行了大约40场斗鸡，并由国家战斗鸟饲养员分会监督，该部门是 “为基因选择目的而组织的”。

（照片：路透社）

在完成行动之后，在据称前往帕伦克的访客离开该场所之后，主导该市的CJNG成员留下来继续举行会议，犯罪小组的负责人出席了会议。

该犯罪组织的地区领导人在现场，据推测，他是洛斯科雷亚卡特尔杀手的目标，米却肯州当局将袭击归咎于他们，因为他们武装入侵该实体以控制非法组织在该地区的行动。

在 palenque 向公众关闭大门之后，武装指挥部乘坐一辆鱼苗分发车进入该地点，该车几天前在墨西哥州被盗，几名平民携带大功率步枪以及衣服和装备从那里降下来。战术。

同时，一辆被劫持的客运卡车以协调的方式被用来在大楼外进行封锁，从而阻止受害者逃离现场。

（照片：路透社）

“一旦他们进入大院，这些人就向与会者开枪，包括大院的所有者，59岁的Abiel A和他的儿子萨尔瓦多·A.，他在那里死亡，以及其他17人。检察官办公室报告说，这次袭击中有五人受伤，其中一人在去医院的路上死亡。

在处决了 20 人之后，刺客放弃了他们抵达的车辆，乘坐从袭击受害者那里偷来的汽车逃离现场。此外，检察官办公室报告说，州当局 “找到了15辆不同类型和型号的车辆，其中一辆据称与遭受侵略的人有关，其中一辆车上有带有犯罪牢房标志的衣服和贴纸”。

这些衣服和车辆被转移到FGE附近，那里还展示了一百多个7.62和.223口径的外壳，以及一枚0.40毫米口径的手榴弹，这些手榴弹被举起作为袭击的证据。

该机构在一份声明中说：“直到今天下午，检察官办公室已经确认了阿比尔 A.、萨尔瓦多 A.、何塞·安德烈斯 M.、何塞 H.、埃里克·萨尔瓦多 M.、丹尼尔 E.、梅利莎 S. 和达米安 M.

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