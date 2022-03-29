他在佩斯卡拉的前教练说：“詹卢卡·拉帕杜拉是一名在最重要的比赛中脱颖而出的球员。”

大约 7 年前，詹卢卡·拉帕杜拉穿着 1936 年 Pescara Calcio 的球衣，在那里他打进了最多的进球（30）在 44 场比赛中。那支球队改变了他的生活，转了 180 度，因为作为射手，他赢得了强大的 AC 米兰的签约。

秘鲁国家队现任前锋詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）在马西莫·奥多（Massimo Oddo）教练带出了自己的得分方。连接 “Lapagol” 的球使球网膨胀。这一表现促使他的球队在2016年以3-1的整体优势赢得了特拉帕尼，从而进入了季后赛。

这就是为什么在与巴拉圭决斗后的几个小时内，Infobae 打电话给佩斯卡拉的前 DT Massimo Oddo，这就是为什么我像他告诉我们的那样谈论他的儿子詹卢卡·拉帕杜拉的原因。

当你指示 Gianluca Lapadula 去佩斯卡拉时，你还记得他什么？

当詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）到达佩斯卡拉时，他来自C系列，那时他最大的优点就是渴望到达那里，渴望参加B系列赛的更高级别比赛，也渴望像他一样征服A系列。

当你带领佩斯卡拉时，秘鲁教练里卡多·加雷卡前往意大利与詹卢卡·拉帕杜拉会面，你有没有和秘鲁教练谈过？

没错，我记得里卡多·加雷卡来过佩斯卡拉，但我没机会和他谈谈。当时他本来想被召集，但是我们进入了季后赛，当时我们正在为意甲效力，他宁愿屈服于帮助佩斯卡拉攀登意甲。

你关注了 Gianluca Lapadula 的职业生涯，你觉得进展如何？

对我来说，他就像一个儿子，我差点长大了，或者我曾经是他的父母之一，所以我总是喜欢跟着他，尽管他经常打电话给我。而且他参加了一场类似的比赛，从某种意义上说，如果我们看看他在哪里，他做得很棒，他设法以进球赢得了意甲，米兰是一支重要的球队，秘鲁队，因此是一支重要的球队。然后他的职业生涯可能很棒。

本周二，秘鲁正在利用获得世界杯资格的最后机会，你认为拉帕杜拉会是进球并将这个进球交给秘鲁国家的人吗？

关于詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula），我能告诉你什么，正如我首先说的那样，他在重要的比赛中高举自己。此外，他有可能使自己的球队更接近世界杯，这是一个独特的时刻，一个非常重要的机会，然后他必须将自己的一切都献给队友才能实现这一目标。

Gianluca Lapadula 还有什么？

当詹卢卡上场时，我认为他是一名在最重要的比赛中表现出色的球员，明天（今天）的比赛对他的球队至关重要，他无疑是一名表现出色的球员。

有人检查统计数据，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）在他的指挥下作为职业足球运动员的进球最多，他对他做了什么？

如果我没记错的话，他打进了 30 个进球，或者打进 32 个进球，类似的东西，因为那年他是一名强大的球员，他有很好的良心，他有一支年轻但非常强大的球队，这使他能够打进许多进球。

你还记得 Gianluca Lapadula 的轶事吗？

关于 Gianluca Lapadula 的一个非常不错的轶事是，在来佩斯卡拉之前，他有很多球队在寻找他们。所以，他在讲话的时候和我说话，我想和很多其他教练在一起，我记得的最多的事情是他想知道自己在打什么位置，因为他害怕去一支球队，在那里他会找到一个能让他去外面打球的教练，相反，他告诉我：“老师我想做第一个提示”，我告诉他：“寻找我是唯一的重点，因为我们和两三名中场球员一起比赛，而他已经结束了。因此，他对此深信不疑，并同意去佩斯卡拉。

你如何形容 Gianluca Lapadula 的人性化方面？

詹卢卡（Gianluca）是一个非常好的男孩，从人的角度来看是一个领导者，一个从底层开始并且非常谦卑的男孩，这使他得以登顶。

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