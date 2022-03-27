为什么蜜蜂的消失会使人类处于危险之中，以及如何防止它们灭绝

如果有一天你最喜欢的水果消失了，无论你多么渴望再试一次，这是不可能的，你会怎么做？然后再也没有花了，你再也无法闻到或感觉到向日葵、蒲公英、薰衣草了；突然之间，你看不到蝴蝶、鸟类或你在日常旅途中经常看到的动物。尽管这听起来像是科幻小说，但由于当前对蜜蜂和其他传粉媒介的威胁，这是可能发生的现实，也就是说，作为人类物种，我们依赖这些小昆虫。

墨西哥国立自治大学生态研究所研究员@@ 杰拉尔多·塞巴洛斯告诉墨西哥 Infobae，如果 蜜蜂失去了生产食物的能力。 用他的话说：“随着蜜蜂的灭绝和物种的普遍灭绝，我们处于如此复杂的境地，以 至于未来 15 年发生的事情将决定人类和地球上的生命会发生什么 。”

研究人员提到，蜜蜂是地球如何定位的指标之一。根据塞巴洛斯的说法，失去如此多的蜜蜂并且它们即将灭绝表明我们遇到了严重的麻烦：“这是一个警钟，在蜜蜂之后，其他动物跟随，然后是其他动物。”

在这个星球上，至少有 2万种蜜蜂。我们通常知道的蜜蜂是 api mellifera；但是，它不是墨西哥的特有蜜蜂，因为它来自欧洲。蜜蜂和一般传粉媒介所做的工作对生态系统和人类营养极为重要。根据联合国的数据，这一过程取决于 90％ 的开花植物，例如向日葵，马郁兰，琉璃苣；世界上 75％ 的粮食作物，例如番茄，鳄梨，南瓜，所有这些在墨西哥的饮食中都很重要，占农业用地的 35％。

在墨西哥，大约有2千种蜜蜂。其中一些是孤独的，47 种生产蜂蜜，是 melipona蜜蜂，也就是说，它们没有刺痛。玛雅人种植它们已有数百年之久，并称之为 “神圣的蜜蜂”，因为它们的蜂蜜具有治疗作用。由于各种因素，蜜蜂面临灭绝的严重危险。值得一提的是，欧洲物种在世界各地的养蜂场都有许多蜂箱；但是， 该国的野生物种是受到威胁的物种。

melipona 蜜蜂是 achiote、鳄梨、咖啡、南瓜、佛手瓜、哈瓦那胡椒、芒果、黄瓜、西瓜、番茄等农作物中的重要传粉媒介。（照片：墨西哥政府）

专门研究蜜蜂的兽医@@ 伊丽莎白·巴西里奥（Elizabeth Bacil io）目前在环境部自然资源和农村发展委员会工作，也是该行业的养蜂人和培训师。Bacili o向墨西哥 Infobae 解释说，这些昆虫的减少是由几个因素造成的：“寄生虫和病毒性疾病，杀虫剂和杀虫剂的使用，气候变化，农民管理不善，城市污点以及信号天线的使用帮助蜜蜂因为迷路而无法返回蜂巢。”也就是 说，当今能够使用我们的手机所需的天线是造成许多蜜蜂损失的原因。

他说，问题之一是，在许多播种的地方，农民会清理土地，也就是说，他们将杂草连根拔起；但里面有野生向日葵、白三叶草、蒲公英、坎帕尼塔藤。蜂蜜和花粉是从所有这些杂草中获得的，当它们被清除时，食物会从蜜蜂和其他传粉媒介身上夺走，导致它们死亡。他提到：“这些蜜蜂是濒临灭绝的蜜蜂。人们不知道这些蜜蜂的存在是因为它们不是很细心，他们没有耐心去拥有花园并照顾它。”

甚至很多人妖魔化蝙蝠，但它们也是重要的传粉媒介。例如，如果蝙蝠用完了，就不会再有 mezcal 了，因为它们是这种类型的 maguey 的独家传粉媒介，在那里饮料被取出。

毫无疑问，根据专家的说法，围绕蜜蜂迫切需要消除的主要问题之一是农药和杀虫剂的使用。塞巴洛斯提到，它们应该被禁止，因为它们含有杀死蜜蜂的残留物，并且应该迫使两三家大公司停止生产这些化学物质。

对此，Bacilio补充说，如此规模的公司已经有各种各样的需求，因为它们是含有新烟碱类药物的产品，根据世界卫生组织的说法，它们具有致癌性。即使是使用这种产品的人也生病了：“这不仅仅是传粉媒介的死亡，人类健康是齐头并进的，” 他说。

绿色和平组织等协会已提议禁止有毒农药，例如新烟碱、氟虫腈和其他杀虫剂。

专家说，没有它们，人们只能吃块茎。（照片：Cuartoscuro）。

金塔纳罗奥州玛雅跨文化大学教授兼研究员、可持续养蜂业发展创新中心负责人Aurora Xolalp a 告诉墨西哥 Infobae，农药的使用是一个尚未解决的问题停了下来，几乎不可能停下来。

他说：“四年前，我们在我所在的市政当局发生了一起案件，有 300多个殖民地遭到破坏，其中许多已经死亡，其他的死得很慢，另一些则突然死亡；这种单一产品实际上毒害了很多蜜蜂，政府没有法律回应。”它还说，去年1月，有430个殖民地因同样的问题而遭到破坏，尽管已经向检察官办公室提出了申诉，但直到今天，还没有一个机构在该地区停留作出回应。

根据 Xolalpa 的说法，我们应该解决的优先问题是化学品，因为那里的死亡率很高，当人们提出这种犯罪时，没有法律依据来应对这种犯罪，对这些产品没有正确的监管，农民也不知道是什么他们正在使用，他们不使用一种保护来应用它们，更多的是使用南方。他还指出，坎佩切州的某些地区经常进行空中应用，农民不知道化学品何时会落在他们的头上。

蜜蜂是最重要的传粉媒介群体之一。（照片：Cuartoscuro）。

在墨西哥城，由 FES Iztacala总监玛丽亚·德尔·科罗·阿里兹门迪推动的城市中心实施了授粉花园。在它们中，种植了特定植物的空间，以吸引蜜蜂、大黄蜂和蜂鸟等授粉动物，在自然栖息地恶化且绿地很少的城市中为它们提供食物资源。

伊丽莎白·巴西里奥（Elizabeth Bacilio）解释说，我们可以在花园中安装挂在墙上的花盆，或者，如果您有阳台，她建议将它们作为芳香植物，例如薄荷，迷迭香，尽管它们似乎没有小花。他补充说，如果你有更大的空间，你可以在那里种植果树或葡萄藤，在那里也可以欣赏这些昆虫，也可以在花园里放满大理石，石头或树枝的水容器，这样蜜蜂就不会淹死并可以吸收它。

如果我们看到一群人，重要的是不要打电话给消防部门消灭它。有一个蜂群搬迁过程可以由不同的养蜂人进行，但这是有代价的。巴西利奥说，那时人们不想这样做，但有必要认为养蜂人有每日津贴或西装之类的费用

在个人层面上，Aurora Xolalpa提到，最重要的是让我们了解情况，了解她的工作的重要性以及它如何为人类提供食物。授粉花园非常有价值，但是要解决这个问题，不仅要放置漂亮的植物，我们还必须告知自己，以了解这些植物的花粉是否可以喂养和滋养蜜蜂。除了在家中最大限度地减少化学物质外，还要将有机物与无机和有机物分开以使其具有新的用途。

根据 Xolalpa 的说法，他说 ：“考虑通过在蜜蜂身上放花或给蜜蜂加糖水来使蜜蜂受益是不够的。” 值得一提的是，尽管作为个人做出了努力，但如果没有法规和法律禁止使用影响授粉动物和人类自身的化学物质，循环将是无限的。

第一个花园于 2014 年在 FES Iztacala 种植。（照片：玛丽亚·德尔·科罗·阿里兹门迪/Weebly Site）。

Aurora 总结说，每次我们吃一勺蜂蜜时，我们都在吃成千上万的花、成千上万的细菌和数千种有益的酶，“因为蜂蜜不仅是一种甜味剂，而且是生命的完美融合；蜜蜂的腿上有生命。照顾蜜蜂就是照顾你。”

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