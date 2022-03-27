尼加拉瓜在国际法院的律师保罗赖希勒因 “道德良知” 而辞职

在@@ 国际法院的几起国际诉讼中代表尼加拉瓜的保罗·赖希勒律师因 “道德良知” 而辞职，谴责丹尼尔·奥尔特加管理国家的方式。

赖希勒在本周日在数字媒体《机密 》上发表的辞职信中说：“我的道德良心要求我必须断绝与第二任奥尔特加（从2018年开始）的关系，并拒绝为他服务。”

赖希勒是尼加拉瓜律师团队的一员，参与了与美国的 “伊朗反对派” 案、与哥伦比亚的加勒比海案或与哥斯达黎加的圣胡安河案，尼加拉瓜政府将其视为 “胜利”。

赖希勒在给尼加拉瓜独裁者的信中说：“我会为尼加拉瓜再次获得自由的那一天祈祷。”

尼加拉瓜独裁者丹尼尔·奥尔特加（路透社/File Photo）

在信中，律师将奥尔特加分为两个角色，一个是在2018年之前，他称之为民主与和平，另一个是那年的，他指出，他的行为 “如此残酷，导致数百人悲惨死亡”，以及 “以虚假指控逮捕和起诉了数十人只不过是消除异议和反对派的借口”。

赖希勒说，他 “为帮助尼加拉瓜捍卫和扩大主权而感到荣幸和自豪”，但他并没有掩饰自己对奥尔特加决定的困惑， 他指责奥尔特加的决定 “摧毁了民主” 并建立了 “新的独裁政权，与他 “帮助的独裁政权没什么不同”推翻。”

个性待遇

律师告诉奥尔特加，这封信是 “结束我与你和你的政府的关系。 我不知道是什么让你改变了，但你不再是我尊重、钦佩、喜爱和骄傲地服务了这么多年的丹尼尔·奥尔特加 。”

他强调，他的政权 “进行了虚假的选举，维持了顺从的立法机构，无法伸张正义的腐败司法系统，压制了言论自由和独立媒体。”

保罗·赖希勒（Paul Reichler）说：“我不知道是什么让你改变了，但你不再是我尊重、钦佩、喜爱和骄傲地服务了这么多年的丹尼尔·奥尔特加。”

他还受到批评，塞尔吉奥·拉米雷斯、指挥官路易斯·卡里翁、奥尔特加·加塞特2021、卡洛斯·费尔南多·查莫罗、作家乔康达·贝利、经济学家埃德蒙多·雅金和前桑地诺游击队员莫妮卡·巴尔托达诺和胡利奥·洛佩斯·坎波斯将2017年塞万提斯奖送往流亡。

他还提到了持不同政见的前桑地诺游击队战士雨果·托雷斯（Hugo Torres），历史悠久的 “Comandante Cero”，他在监禁八个月后在警察拘留中死亡，没有受到审判。

他说：“我觉得丹尼尔·奥尔特加会谋杀雨果·托雷斯并悲惨地将现在被关在牢房中的其他伟大爱国者带到了饥饿和死亡的边缘，这是不可想象的。”

尼加拉瓜外交官阿图@@ 罗·麦克菲尔兹（Arturo McFields）谴责这一点一周后，赖希勒终止了与奥尔特加的关系在美洲国家组织（美洲组织）的一次会议上，尼加拉瓜拥有 “独裁统治”，此后他被免去了该组织大使的职务。

档案照片。尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加和副总统罗萨里奥·穆里略。路透社/奥斯瓦尔多·里瓦斯。

（来自 EFE 的信息）

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