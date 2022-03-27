对帕特里西奥·帕罗迪是间接的？奥斯汀·帕劳发布了意想不到的短语：“他不知道如何对待女人，但我知道”

奥斯汀·帕劳（Austin Palao）在秘鲁竞技场（Arena Perú）举行了一场音乐会，在那里他不仅因为自己的歌曲而使追随者不高兴，还因为他发布了一句针对帕特里西奥·帕罗迪的精彩短语。你还记得，这位歌手即将离任模特和女演员弗拉维亚·劳（Flavia Laos），后者最近与真人秀结盟。

这一切都发生在节目 “与Ferxxo度假” 中，奥斯汀与几位同事一起演出。在演唱 Me llamas e Piso 21 这首歌时，这位年轻人为歌词做出了贡献，这让许多人感到惊讶和笑声。他说：“我并不完美，但我会告诉你，他不知道如何对待女人，但我知道。”

他的 sister 子亚历杭德拉·拜戈里亚（Alejandra Baigorria）负责在她的社交网络上传播此摘录。添加 “火” 一词。除了惊讶的脸。在视频中，还可以看到弗拉维亚·劳斯（Flavia Laos）在录制奥斯汀，奥斯汀在听他释放这句话时只会笑着和朋友一起看着自己，但一直在录音。

回想起来, 奥斯汀和弗拉维亚透露他们是约会但没有恋爱关系.甚至，这位歌手表示他不爱上这位女演员。

“我认为 enamorado 这个词具有很大的分量，假设我们正处于幻想阶段，这就是促使开始的原因。假设我们彼此之间的了解有所不同，一切都始于友好的事物，在课程中你会看到以后会发生什么... 经历会让你更慢地处理事情，” Amor y Fuego的艺术家说。

FLAVIA LAOS 是帕劳家族的新自负者

同时，赛义德· 帕劳的合伙人亚历杭德拉·拜戈里亚表示，弗拉维亚·老挝参加了洛蕾莱因·帕劳的生日庆祝活动。据这位金发女郎说，模特被当作家庭成员对待，甚至被吞没了。

“我告诉他们了，你明白了。弗拉维亚去了奥斯汀和赛义德姐姐的晚餐，我们在那里分享，笑着。赛义德的父亲在那里，他遇见了弗拉维亚，我们非常高兴，” 他说。

“她是一个超级酷的女孩，每个人都喜欢她，他们对她很满意...她是新来的自负者，我已经掌握了背景，弗拉维亚是奥斯汀的姐妹、父母和所有人中新自负的人之一，” 他补充说。

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