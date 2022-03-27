格兰科·阿特亚加（Granko Arteaga），拥有一千张面孔和生意的人，他控制着委内瑞拉军事情报局可怕的特别事务股

亚历山大·恩里克·格兰科·阿特亚加是玻利瓦尔国民警卫队（GNB）的中校，也是军事反情报总局（Dgcim）特别事务股（DAE）主任；他是该机构的真正力量，那里发生了可怕的酷刑。 他与准将拉斐尔·安东尼奥·佛朗哥·昆特罗一起，开始了对军队和平民、一些政治犯、其他被革命视为叛徒并激活腐败档案的酷刑、迫害和威胁的最黑暗阶段。

他毕业于军官训练学校（Efofac），在 2003 年 II 促销活动 “蜂蜜之战” 中获得第四名，于 2016 年 6 月 29 日通过第 014717 号决议晋升为有效指挥类别的少校，2020 年他从第一晋升为中校。在情报官员中，他处决了飞行员奥斯卡·佩雷斯（OscarPérez）和一群已经在所谓的El Junquito大屠杀中投降的年轻人，这被认为是一种优点。

格兰科·阿特亚格领导下的 DAE 官员

格兰科是 DGCIM 的强大人物，尽管他有高级军事上司，例如上校、将军以及 Dgcim 少将兼首领伊万·埃尔南德斯·达拉。这不仅使调查局能够对被逮捕、遭受酷刑、侵犯人权的军人和平民提出大量档案，而且在改变日期或争取证人时也影响了司法行政。

它在高排量摩托车，自行车和演习武器的活动中展出，但格兰科还吸引了房地产，昂贵的车辆，与废金属有关的业务以及拉瓜伊拉港和卡贝洛港口的一切有利可图的东西。

自从格兰科和佛朗哥在 DGCIM 中建立了权力和酷刑的结构以来，DGCIM 官员还不得不放弃奖励以获得愿意为牟利做任何事情的官员的忠诚；这就是他们参与战利品的方式，他们称之为被盗物品，无论是货币还是黄金服装包括昂贵的幻想、武器、手机、品牌服装和鞋子、计算机、电气设备甚至车辆；这些战利品在黑市上出售，利润由 DGCIM 在其报告中使用的参与者和明星证人分享。

但是格兰科的战利品更高；它们是房屋、庄园、牛群、飞机、豪华车。这方面的一个例子是2020年8月14日发生的事情，当时以Ibis Ramírez船长为首的DGIM官员说，他正在遵守格兰科·阿特亚加的命令，突袭了拉瓜伊拉卡拉巴莱达俱乐部游艇街埃尔加勒比城市化中的第五艘洛斯格诺莫斯。

这座漂亮的房子由塞萨尔·卡普里莱斯（César Capriles）于1968年建造，由他的孙女伊莎贝尔·冈萨雷斯·卡普里莱斯（IsabelGonzález Capriles）继承，后者是合法所有者，他将其租给了这对夫妇和三个被Dgcim驱逐的孩子。没有搜查令，没有法院命令，只有格兰科的心血来潮，他想要这所房子，那里有一个迷人的小港口或可以通往大海的私人码头。

与其他案件和财产一样，Dgcim知道伊莎贝尔·冈萨雷斯（Isabel González）是米兹·卡普里莱斯的女儿，前部长安德烈斯·伊扎拉（AndrésIzarra）的妻子，不敢在没有被监禁风险的情况下来该国索要房屋，因此他们抢走了她的财产，没有辩护权，违反了锁，遮住了监控摄像头，留下了 Los Gnomes 的家具。

第五

自从Dgcim突袭房屋以来，它已成为Granko与个人感兴趣的人一起使用的房产之一，模特PaolaDávila就是这种情况，她使用财产，家具，陶器以及其中的所有物品在社交网络上发布了第五个房屋内部的照片。伊莎贝尔·冈萨雷斯的房子。

第五部《侏儒》在被 DGCIM 入侵的那一天

伊莎贝尔·冈萨雷斯的房子被达维拉和格兰科使用

起初，许多 Dgcim 官员和车辆到达了那个迷人的避难所，打破了锁并在那里呆了几天，但是由于他们带着孩子驱逐了家人，他们只能用它来最大程度地享受 Paola 和 Tcnel Granko 偶尔出现的另一款车型。”

不知道自己在做什么工作的达维拉最近在加拉加斯的拉斯梅赛德斯城市化区开设了一家泳装精品店。她在社交网络上的许多照片都显示她在屋内，甚至与亲密的家人在一起，或者在伊莎贝尔·冈萨雷斯（IsabelGonzález）的房屋码头上的游艇上。

其他财产（例如庄园或农场）也发生了类似的情况。如果 Dgcim 拘留了土地所有者、牧场主、商人或商人，几乎总是受害者必须支付大笔钱或转让财产作为交换，这成为 Dgcim 中出现的酷刑结构中分发的战利品的一部分。

滥用权力

最近，石油部所属奥里诺科地带区域总干事、劳工部前办公室主任埃利亚斯·兰格尔·马霍·埃尔南德斯工程师报告说，2022年3月18日，在瓜里科州卡拉博佐，安赫尔·哈维尔·纳瓦斯·菲格罗亚失踪。归属于帕斯夸谷地带总部的该居民的办公室.

安赫尔·纳瓦斯因抵制运往格兰科的燃料甘多拉而被 Dgcim 拘留并单独监禁。现在被迫辞职

他报告说，Navas在Calabozo的Puente Aldao加油站看到收到了两个燃料罐，因此开始核实该工厂发运的发货发票。该机构的管理人员告诉他，第一个蓄水池（9,804升柴油）是正常分配给用户的，“另一个油箱（37,025升柴油）专供DGCIM的Granko指挥官使用”。

瓜里科州的阿尔道桥

注意到违规行为，纳瓦斯联系了在该地区拥有管辖权的 PDVSA Mercado Nacional（PDVSA MENA）顾问亨利·冈萨雷斯，后者告诉他：“这是 PDVSA MENA 总干事马里诺·卢戈向 ES Puente Aldao 发出的指示，不知道这是否适用于任何个人或普通办公室公众”，并指示他打电话给 PDVSA 中东和北非中区加油站经理 Jhonny Fernández。

“安赫尔·纳瓦斯（ÁngelNavas）向帕斯夸山谷区负责人发出了必要的警报，然后又向法哈地区总监发出了必要的警报。然后，Minpetro公司（Calabozo技术办公室）敦促特许公司按照规范的规定分配这种燃料，但后者拒绝了，因为它声称有指示说这种燃料是给格兰科的。”

面对这种情况，“总部指示官方的Angel Navas打开上述I/O的管理程序，该程序已于周日关闭。第二天，纳瓦斯视察了加油站，但 “上午11点半，他收到了DGCIM Calabozo的通知，要求他在下午2点前往圣胡安德洛斯莫罗斯作证，进行未指定的调查程序。这位官员通知说，由于不合时宜的传票，缺乏动员的后勤支持，他将无法参加当天的会议，并表示他将在第二天出席。”

陷阱和弹劾

下午结束时，纳瓦斯接到I/O的电话，称 “加拉加斯已授权他向公众运送柴油，他需要他在场才能进行此类活动”；他回答说，最好在周二早些时候这样做，以确保用户能够使用该服务。

那天晚上，马霍·埃尔南德斯说：“DGCIM 委员会任意而积极地出现在不在家里的安吉尔·纳瓦斯的家中；受赠人邀请向 I/O 报告似乎是逮捕纳瓦斯的借口。”

3月22日星期二上午，区域负责人试图联系纳瓦斯，但未成功。“联系了经销商，他通知说，周一深夜，DGCIM委员会封锁了I/O，他们与经销商一起派出了6000升柴油，而在DGCIM面包车中，他们有我们的官方ÁngelNavas。”

帕德里诺·洛佩斯签署了在2020年将格兰科从第一名晋升为中校的决议

区总部和区域局正试图查明纳瓦斯是在圣胡安德洛斯莫罗斯的Dgcim还是在加拉加斯；他们打电话给55号国家检察官拉蒙·托雷斯，他在马诺德行动框架内处理公共部贩运和转移燃料的案件耶罗。

在Macho Hernández当时发给他的同事，董事和Minpetro的其他成员的信息中，他要求参加 “声援安赫尔·纳瓦斯同志的运动，并回顾墨西哥石油公司国内市场和中东和北非PDVSA在消除恶习方面应发挥的作用。燃料分配方面的管理不善，从而助长了马诺德耶罗行动，更是增加了透明度，并保证了这种公共服务能够有效、高效地真正惠及人民。”

压力最终导致纳瓦获释，但工程师马霍·埃尔南德斯被解除了矿业奥里诺科带区域总干事的职务，而安吉尔·哈维尔·纳瓦斯·菲格罗亚则被迫辞职。

所有这些都表明了格兰科·阿特亚加（Granko Arteaga）滥用权力和利用他在军事反情报总局特别事务局的职位上的影响力。

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