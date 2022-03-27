布鲁诺·佐丹奴（Bruno Giordano）：“意大利被淘汰并不奇怪，有很多技术经理在卖烟”

意大利国家队再次被淘汰出世界杯，至少有十二年没有参加顶级足球赛事。前攻击者布鲁诺·佐丹奴是 1980 年代在那不勒斯度过一段时期的 “魔术” 前锋（对于马拉多纳、佐丹奴和卡雷卡而言）的一员，他穿了 58 次国家队球衣（有 35 个进球）专门与 Infobae 谈了 “azzurri” 危机以及他认为应该做什么将来会发生。

— 你认为会怎样让意大利国家队再次退出世界杯的最后阶段？

“真的很不幸，但是如果我告诉你这是一个惊喜，我会骗你的。

你为什么要告诉我这个？

“因为我认为这是即将发生的事情。

“但是意大利刚刚在伦敦对阵英格兰的比赛中赢得了欧洲杯，甚至还不到一年前。

“那是一片绿洲，可能在一个月内发生，之所以发生这种情况，是因为足球的不可预测性，也因为教练罗伯托·曼奇尼设法组装了碎片，一切都以特殊的方式发生，但随后事情恢复了可悲的常态。

在专辑《小雕像》中，布鲁诺·佐丹奴在那不勒斯与马拉多纳和巴西卡雷卡一起演奏时

-你指的是什么？你能说得更具体一点吗？

—意大利当地足球长期以来一直被忽视。联盟中只有30％的球员是意大利人。剩下的都是外国人。我知道我们必须提供数字。这种情况在八十年代就已经发生了，当时意大利是世界足球的圣地，但是现在，从国外引进球员来取代我们的球员已经夸大了，我们正在失去身份。

你指的是1995年的博斯曼法案吗？

“有点是的，但这还不是全部法律，对意大利造成了很大伤害，因为现在每个持有欧洲共同体护照的球员都可以为该地区的任何一支球队效力，这意味着正在寻找许多外国人，除此之外，非欧盟球员也是如此，即使有配额。但是它也卖了很多烟...

-很多烟？谁？

— 许多去媒体、移动卡片、在黑板上写字、说话很不错的教练，但这都是理论上的。都是战术系统，从一侧到另一侧的动作，但从技术上讲，它们还有很多不足之处。说到真相，他们不会在球场上展示他们显然知道的一切。这对意大利足球造成了很大的伤害，从现在开始就不是。

一年前，意大利足球队的球员们在欧洲锦标赛上庆祝，今天是足球运动员最悲伤的时刻：在世界杯之外

“你认为问题从什么时候开始出现？

—至少，自从2006年在德国赢得最后一个世界冠军以来。之后，请注意，自2010年南非以来，意大利不再出现在精英阶层中。无论是在那里还是 2014 年巴西，他都没有进入第一轮比赛，也没有参加 2018 年俄罗斯，也不会参加 2022 年卡塔尔。换句话说，在最积极的情况下，它将在 2026 年回归，如果一支拥有四个世界冠军并在比赛历史上扮演重要角色的球队，他们将距离足球精英还有二十年的路程。而且，如果需要俱乐部的话，自从尤文图斯在 1996 年赢得冠军联赛以来直到现在，它已经 26 岁了，只有三次欧洲杯。

— 在去年的欧洲杯上，意大利国家队似乎正在努力转向更具创造力的比赛，萨索洛、亚特兰大·德·加斯佩里尼、佛罗伦萨等一些球队已经发生了这种情况。终于摆脱过去的 “Catenaccio”（Bolt）不是很好吗？这是意大利队的特征，为这场表演提供一场有效但卑鄙的比赛？

“看，我要告诉你一些事情，我是个前锋：我希望 Catenaccio 能回来，即使是这样！但是他们甚至不知道，因为这些理论上的教练，实际上他们无法捕捉到他们所说的一切！

-您说像2006年在意大利赢得世界冠军的马塞洛·里皮（Marcello Lippi）或996年的尤文图斯·德·欧罗巴（Juventus de Europa）这样的教练没有留下任何门徒？

“我不认为... 那一代里皮，法比奥·卡佩罗，今天已经消失了。少数遵循这条路线的人，卡洛·安切洛蒂（现在在皇家马德里）或马西米利亚诺·阿莱格里（尤文图斯）遭到抵制，他们正在寻找能够使自己的演讲更加甜蜜，在媒体上畅销的人。

佐丹奴在圣保罗马拉多纳雕像旁边 (@brunogiordano .9)

— 还有意大利国家队现任教练曼奇尼？因为它在2021年取得了巨大的成功，例如赢得了欧洲锦标赛，但现在却是一个很大的失败，没有资格参加世界杯...

“我认为曼奇尼应该继续。他在欧洲锦标赛上做得很好，表明他可以找到比赛的方法，但我想他很难跟上即将到来的压力。我怀疑他是否有可能继续工作。

“然后呢？谁能在下一阶段担任意大利国家队的技术总监？

— 法比奥·卡纳瓦罗。当他赢得2006年世界杯冠军时，他是关键，他是赢得金球奖的伟大人物，受到所有人的尊重。也许他是一个令人着迷的人物，可以让他安静地工作，但是如果他不加深技巧并改善意甲意大利球员和教练的处境，我们将继续像现在一样遭受痛苦。

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