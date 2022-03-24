普京的最终计划是什么：思考他的知识导师的思想之旅。

当弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）向世界展示他的想法时，即乌克兰不是一个主权国家，而是属于俄罗斯的建筑，许多知道他脑海中的迷宫的人都知道，在这些概念的背后有一位导师，一位大师，他与他一起绘制了迷宫。有人给了他确切的叙述，可以作为入侵莫斯科民主且日益独立的邻国以及更靠近欧洲的借口。

这位大师就是知识分子亚历山大· 杜金（Aleksandr Dugin），正如大卫·冯·德雷勒本周四在《华盛顿邮报》专栏中所说的那样，他是 “ 法西斯先知 ”。北美首都的报纸专栏作家写道：“分析直接来自俄罗斯最高帝国的法西斯先知亚历山大·杜金（Aleksandr Dugin）的作品。”

“ 后苏联时期的亲密学者众所周知，杜金对俄罗斯领导人的智力影响是 众所周知的，其中他有时将60岁的杜金称为 “普京的大脑”。他的作品也为欧洲 “新右翼” 和美国另类右翼人士所熟悉，杜金近三十年来一直是其中的佼佼者。实际上，俄罗斯血统的白人民族主义领袖理查德·斯宾塞的前妻尼娜·库普里亚诺娃（Nina Kouprianova）已将杜金的部分作品翻译成英文，” 冯·德雷勒解释说。

这位美国专栏作家进一步解释说，杜金对克里姆林宫决策的影响并不新鲜。在过去的20年中，普京最喜欢的知识分子一直在影响莫斯科的政策。他创造了必要的叙事，以便俄罗斯国家元首能够巩固自己的权力，最重要的是，用新思想（无论是左翼还是右派）模糊地打击西方民主国家。

将这位俄罗斯黑僧侣与其他知识分子进行比较的作者说：“杜金是苏联晚期衰落的产物，属于政治理论家漫长而惨淡的路线，他们发明了强大而光荣的过去 —— 注入了神秘主义和服从权威 —— 来解释失败的现在。”他宣 称 “未来在于从自由、商业和国际化的现在（通常由犹太人代表）手中夺回过去 ”。他就是这样列出意大利法西斯主义的疯狂僧侣朱利叶斯·埃沃拉；法国民族主义反动派查尔斯·莫拉斯；美国电台主持人查尔斯·科夫林；甚至是 “一本名为《我的奋斗》的德国书的作者”。

冯·德雷勒说：“从俄罗斯的角度来看，杜金基本上讲的是同样的故事。”“在现代性毁掉一切之前，一位具有精神动机的俄罗斯人民承诺将欧洲和亚洲团结成一个由俄罗斯人适当统治的伟大帝国。不幸的是，一个以美国和英国为首的腐败和渴望金钱的个人主义者海洋为基础的竞争帝国挫败了俄罗斯的命运，沉没了未来俄罗斯帝国的名词 “欧亚大陆”，“华盛顿邮报” 专栏作家强调。

他于1997年出版的一本书开创了这个吸引普京地缘政治计划的新时代。它的标题很夸张：“地缘政治的基础：俄罗斯的地缘政治未来”。在其中，杜金构建了他脑海中的整个计划，并转移了在克里姆林宫听他说话的人。“ 俄罗斯特工应该在美国境内助长种族、宗教和部门分裂，同时促进该国的孤立主义派系。（听起来像你吗？）在英国，心理行动工作的重点应该是加剧与欧洲大陆的历史分歧以及苏格兰、威尔士和爱尔兰的分离主义运动。与此同时，西欧应该被石油、天然气和食品等自然资源的吸引力吸引到俄罗斯。北约将从内部崩溃 。”

“ 普京在这封信中遵循了这一建议 ，当他看到暴乱者在美国国会大厅里打破窗户、英国退出欧盟以及德国对俄罗斯天然气的依赖日益增加时，他一定感觉到情况进展顺利。随着对西方的破坏进展顺利，普京转向了杜金文本的页面，他在文本中说：“乌克兰作为一个拥有某些领土野心的独立国家，对整个欧亚大陆构成了巨大威胁”，“如果不解决乌克兰问题，通常就没有意义谈到大陆政治”，” 他强调冯·德雷勒。

这位著名的专栏作家还想知道，一旦普京成功吞并乌克兰并将其从欧洲转移出去，普京和杜金的总体规划还能继续发生什么。“杜金设想欧洲将逐步划分为德国和俄罗斯有影响力的地区，由于俄罗斯最终掌握了德国的资源需求，俄罗斯将占据重要地位。用杜金的话说，随着英国崩溃和俄罗斯收拾碎片，欧亚帝国最终将蔓延到 “从都柏林到符拉迪沃斯托克”。'”

“与西方领导人认真对待杜金神秘的狂妄狂一样重要，但对习近平来说同样紧迫。习近平和普京上个月宣布结成联盟，以减少美国（影响力）。但 根据杜金的说法，中国也必须倒台。杜金写道，俄罗斯在亚洲的野心将需要 “[中国] 国家的领土解体、分裂以及政治和行政分裂”。根据杜金的说法，俄罗斯在远东的天然伙伴是日本 。”

最后，他说：“从某种意义上说，杜金长达 600 页的书可以简化为一个想法：错误的联盟赢得了第二次世界大战。如果希特勒没有入侵俄罗斯，英国本来可以撤消的。美国本来会留在国内，孤立主义和分裂，而日本本来会统治古代中国作为俄罗斯的次要伙伴。”他总结了这个计划：“ 法西斯主义从爱尔兰到太平洋。妄想？我希望如此。但是，当妄想被暴君拥抱时，它们就变得很重要 。”

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