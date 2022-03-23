胡安·巴勃罗·瓦尔斯基分析了路易斯·阿德文库拉和卡洛斯·赞布拉诺在博卡青年队的时事

路易斯·阿德文库拉和卡洛斯·赞布拉诺是秘鲁国家队中非常重要的球员。两者都受到教练里卡多·加雷卡的高度评价，他从他们那里获得了最好的表现，以至于他们被一位伟大的美国人聘为博卡青年队。尽管他们的起步很复杂，但他们已经一点一点地解决了。这正是记者胡安·帕勃罗·瓦尔斯基（Juan Pablo Varsky）所说的，他解释了阿根廷足球两名球员的情况。

首先，“卢乔” 于2021年7月出现在西班牙的巴列卡诺闪电的 “xeneize” 演员阵容中。当时，右后卫的首发球员是青年球员马塞洛·韦甘特，他在穿越 G imnasia 的积极表现后重返俱乐部。在这种情况下, 秘鲁人打得很艰难, 当他这样做时, 他在比赛节奏方面遇到了不少问题,引起对他们招募的强烈批评.

“我们必须注意上下文。Advíncula 在没有季前赛的情况下抵达 Rayo Vallecano。路易斯的问题在于，该职位上有一位竞争对手表现出色，表现不错。形成鲜明对比的是，如果魏甘特打得不错，Advíncula 会参加比赛。我认为 最好的 Advíncula 版本比 Weigandt 的要好。我们说的是国家队球员，还有另一种摩擦 。这位阿根廷记者在 Movistar Deportes 接受迭戈·雷巴利亚蒂的采访时解释说，魏甘特有很大的增长空间，但问题是，Advíncula的版本一到达博卡就不如魏甘特提供的版本。

“还有一个因素是如何让一名外国球员切断通往其中一名曾在 Gimnasia 打过球、被租借并且表现出色的少年的道路。但这是一个 安顿下来的问题，今天他是首发球员 ，除了魏甘特受伤了，博卡还有另一个像曼库索这样的变体，” 他补充说。

事实上，去年 10 月底，马塞洛·魏甘特肩部严重受伤，这使他无法出场几个月。这位秘鲁球员利用这一点在开始的11场比赛中安顿下来，并且由于努力和出色的表现，成为 “布宜诺斯艾利斯” 球迷越来越喜欢的元素。

路易斯·阿德文库拉和卡洛斯·赞布拉诺与博卡青年队一起参加马拉多纳杯冠军庆祝活动 | 图片：传播

赞布拉诺局势

卡洛斯·赞布拉诺（Carlos Zambrano）住着一个几乎相似的人，尽管他于2020年初以大型卡特尔足球运动员的身份抵达博卡。从一开始，他的表现就不佳，也受到媒体和阿根廷队球迷的激烈批评。他体重减轻，并且是备用银行的上诉人。

“赞布拉诺的情况也是相似的。博卡让利桑德罗·洛佩斯和卡洛斯·伊斯基耶多斯作为坚实的防守，这几乎是他们获得不败进球的例行公事。 卡洛斯（Zambrano）必须进入，他出现在对手进球的照片中，信息是一样的。 我不知道外来成分是否会影响任何东西。也许比你对秘鲁的合理信任还要少，也许比你从这里（阿根廷）分析的还要多。我认为游戏之外还有其他事情，这与球员是否来自青年组的主观性有关，无论他是否是外国人。而且它也已经稳定下来，已经巩固。 对我来说，这是允许博卡在 '5′ 后面缩小到上方的中心位置。他传球得很好，空中比赛不错，也是一支国家队。这是他发现自己最好的版本不被讨论的问题 ，” 瓦尔斯基说。

同样，他对这两种情况都得出了结论。“他们和我把它们放在一起，问题在于，当他们到达时， 他们没有提供更好的版本，而且有竞争对手处于这个位置的竞争对手要好得多 。因此出现了问题”，他总结道。

“莱昂” 在2022年已经打了3场比赛，尽管这是他似乎正在改变并找到自己最好的足球的最后两场比赛。在拉普拉塔大学生之前，他为卡洛斯·伊斯基耶多兹的早期受伤打了 65 分钟，这使他能够作为首发球员超级经典对阵河床。在这场比赛中，他的表现不错，而且他可以在DT S ebastián Battaglia 的首发十一场比赛中赢得一席之地。

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