Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

它开始了 2022年一级方程式赛季，对红牛车迷来说是苦涩的味道，因为在决赛不到五圈的时间里，所有积分以及两位车手 Max Verstappen和 SergioPérez 登上领奖台的可能性消失了。

从墨西哥和拉丁美洲来看，情况更加引人注目，因为 Checo Pérez 在最后一圈的旋转是由发动机问题引起的，意味着他再次放弃并告别了他的第十三个领奖台；但是，这并不意味着他有一场糟糕的比赛。

墨西哥人能够在刘易斯·汉密尔顿的所有比赛中遏制刘易斯·汉密尔顿，直到他的赛车允许他这样做，而一级方程式赛车本身就推测了这一点，他两天了在巴林大奖赛之后，他恢复了墨西哥人对他的英国同事的惊人反弹，在艰难的开局之后，他与英国同事一起排名第四。

正是在一开始，Checo 很难获得他获得资格的第四名，并被凯文·马格努森和汉密尔顿本人超越，但最终红牛的步伐使他得以达到并克服了他们。

F1 Twitter账户吹嘘 Checo 超越了汉密尔顿，并祝贺他在赛道外面这样做，这是一个复杂的举动，帮助他在赛道的其余部分开始与英国人保持距离种族。

一级方程式赛车吹嘘切科·佩雷斯在巴林大奖赛上超越汉密尔顿（照片：Twitter/ @F1）

对于Tapatio来说，不幸的是，一辆由皮埃尔·加斯利（Pierre Gasly）汽车起火引起的安全车重新组合了汽车，尽管塞尔吉奥在汉密尔顿身后进行了良好的防守，但最后一轮他的车失灵使他没有得分，也没有可能结束巴林大奖赛。

这只是在萨希尔赛道举行的充满活力的大奖赛的一部分，主要主角是法拉利车手查尔斯·勒克莱尔和卡洛斯·塞恩斯，他们在比赛中获得了1-2的成绩，并将自己定位为全年要击败的新对手。

塞尔吉奥·佩雷斯（Sergio Pérez）从最后一圈开始参加巴林大奖赛，原因是发动机故障，这使他无法完成比赛（照片：F1）

非常失望地离开巴林的车队是红牛，因为在马克斯·维斯塔彭（Max Verstappen）的赛车也遇到了可靠性问题之后，他们发出了很多积分，这使它在没有四圈的情况下没有动力然后丢弃了我差点投保的第二个地方。

另一方面，梅赛德斯车队在接下来的几周里得到了加强，因为尽管有一辆与法拉利和红牛没有竞争力的赛车，但它还是能够登上领奖台，其两名车手在勒克莱尔和塞恩斯之后获得了最好的两名。

本赛季的下一届大奖赛将于3月25日星期五开始免费练习，并将于27日星期日结束，在沙特阿拉伯的吉达赛道举行比赛，这是一条于2021年开通的新街道，已经为Form ul a 1单座赛车留下了极大的兴奋。

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