亚历杭德罗·恩西纳斯从伦敦收到了一份关于肮脏战争期间失踪人员的文件

人权，人口和移民事务副部长亚历杭德罗·恩西纳斯·罗德里格斯（Alejandro Encinas Rodríguez）在他的社交网络上发表说，他于3月22日在伦敦收到了被称为 “肮脏战争” 期间失踪人员报告的档案。

这一时期发生在墨西哥的1960年代中期，直到1980年代，当时由制度革命党（PRI）领导的墨西哥政府通过联邦安全局（DFS）对数百名与不同社会有关的人进行了失踪运动。

在那些年里，政府一直严厉镇压任何违反 PRI 政府建立的命令的团体。军事镇压、间谍、绑架和酷刑以及法外处决是当局用来镇压抗议者的手段。

由于总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）承诺在第四次转型中澄清此事，因此于2021年10月2日签署了一项法令，成立了真相委员会，旨在为国家造成的失踪提供确定性。从60年代到90年代的墨西哥人。

2019年2月，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔下令墨西哥所有政府部门向AGN移交所有关于侵犯人权、政治迫害和腐败的未决历史档案（图片：AP/Marco Ugarte）

该委员会由亚历杭德罗·恩西纳斯（Alejandro Encinas）挑选的专家组成，他们将审查与镇压有关的机构的档案，以查找与侵犯人权有关的档案。

3月22日下午，她分享说，国际特赦组织执行主任伊迪丝·奥利瓦雷斯在伦敦递交了她的文件：“应 @Busqueda_MX 的要求，保护和汇编拉丁美洲肮脏战争期间强迫失踪报告的文件。今天，@AmnistiaOnline 的执行董事伊迪丝·奥利瓦雷斯在伦敦交付了她的档案。”

副部长总结说：“我感谢 @AIMexico 提供这份文档，这无疑将对所谓的肮脏战争委员会的工作做出巨大贡献。”

但是，与肮脏战争有关的文件的发布和获取进展极为缓慢。2019年，总统还发布了一项法令，迫使这些机构将其档案纳入国家总档案馆（AGN），讨论政治和社会压迫，但只有CNI发布了一份文件：伊曼纽尔·布恩迪亚被谋杀的文件。

就其本身而言，2021年10月，外交部长（SRE）外交部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）要求中央情报局（CIA）大规模解密有关该主题的一系列文件。

米格尔·纳扎尔·哈罗在 1978 年和 1982 年期间担任 DFS 的董事，并继续进行所谓的肮脏战争（照片：Special）

该委员会 “本身就是一个特别工作组，负责对1965年至1990年政治暴力期间的严重侵犯人权行为进行调查、监测、监测、提出和发布报告”。

委员会成员有：人权活动家和专业人类学家阿贝尔·巴雷拉·埃尔南德斯；墨西哥国立自治大学社会研究所研究员尤金妮娅·阿利尔·蒙塔尼奥；CIDE 研究教授卡洛斯·佩雷斯·里卡特；活动家戴维·德赫苏斯·费尔南德斯·达瓦洛斯，伊比利亚美洲大学前校长兼记者; 以及墨西哥酷刑问题历史学家专家 Aleida García Aguirre.

它还将由内政部部长马蒂·巴特雷斯（通过负责恩西纳斯的副部长）、外交部秘书马塞洛·埃布拉德、财政和公共信贷部（SHCP）负责人罗赫略·拉米雷斯·德拉奥以及内政部部长罗赫略·拉米雷斯·德拉奥以及受害者照料执行委员会 (CEAV) 和全国搜查人员委员会 (CNB) 的负责人.

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