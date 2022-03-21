陶罗足球俱乐部以胜利闭幕，但巴拿马领导人没有改变

巴拿马城，3 月 20 日，埃尔陶罗足球俱乐部在巴拿马足球联赛（LPF）2022 年 Apertura 锦标赛第八场比赛结束时，巴拿马门将埃里克·休斯的出色表现，以 1:0 击败旧金山德拉乔雷拉。 除了守门员休斯的行动外，欧文·古迪诺（Irving Gudiño）的进球将所有三分都交给了捍卫巴拿马足球冠军的斗牛队，并以12个单位排在东部联盟的第三位。 哥伦比亚教练贡萨洛·索托（Gonzalo Soto）的旧金山队在冠军赛中增加了第五次失利，现在在西方排名最后，只有五个单位。 由哥伦比亚人贾尔·帕拉西奥斯（Jair Palacios）执教的 Alianza F.C. 在对阵委内瑞拉胡利奥·因凡特的埃雷拉足球俱乐部的比赛中无法从比赛降至零。 Aliancistas 以 15 分保持了分区的最高水平，只是他们最接近的追随者之一 Sporting San Miguelito。 由巴西人费利佩·博罗夫斯基（Felipe Borowski）执教的 “学者” 今天为贝拉瓜斯联队打进了2个1球。 何塞·穆尼奥斯和托马斯·罗德里格斯的进球使圣米格利托以14分排在第二位。 贝拉瓜斯车队的折扣是通过尤塞维奇·埃尔南德斯获得的，排名第五，有六个整体。 在对阵埃斯特波特罗斯的双向平局之后，奇里基竞技保持了西部联盟的领先地位。 对于平局达到 16 分的委内瑞拉阿尔贝托·瓦伦西亚的 chiricanos 来说，米格尔·萨维德拉和何塞·弗洛雷斯得分，而洛斯波特罗斯以 8 分在东部排名第五，卡洛斯·罗德里格斯和约阿米斯·穆里略得分。 仅落后奇里卡诺斯两分的是委内瑞拉伊万·格拉的独立竞技俱乐部（CAI），他今天以 1:0 击败了阿马多尔广场。 罗伯托·尼布尔斯的进球帮助中央情报局达到 14 分，并将自己排在第二位。 豪尔赫·路易斯·德利·瓦尔德斯设计的阿马多尔广场现在在东部排名第四，有 10 个单位。 由前巴拿马教练胡利奥·塞萨尔·德利·瓦尔德斯（Julio César Dely Valdés）准备的科隆阿拉伯联合酋长国队以 0-1 落入大学体育俱乐部。 面对挫折，殖民者仍然没有赢得冠军，他们增加了5分，并且是东方的决赛选手。 这名大学干部在本周内提出了不缴工资的投诉，在西方排名中达到了8分，在整体排名中排名第四。