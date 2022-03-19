托马斯·博伊（Tomás Boy）在里吉奥精英赛中面对蒙特雷的 Tigres 呼吁中作为回忆录出现

Tomás Boy 被认为是 UANL Tiger s 在 2022 年 Grita México Clausura 锦标赛的新莱昂德比赛中面对蒙特雷 ·拉亚多斯的电话会议中。这家猫科动物机构这样做是为了向酋长致敬，他于今年3月8日去世，享年70 岁。

Liga MX 正在为所谓的 Regio Class ic的新版本做准备，该赛事将面对墨西哥北部两个最强大的俱乐部。为此，大学生通过他们的社交网络展示了一张图片，其中托马斯·博伊（Tomás Boy）出现在比赛日11的集中足球运动员名单中。

此外，其余出现的球员都被标记为八个，这是他在围兜上穿了十多年的数字。难怪 Tigres a Boy 的记忆，因为他是他历史上最伟大的传奇人物之一，也是俱乐部第二好的射手（仅被法国人安德烈斯·皮埃尔·吉尼亚克超越）。这位前中场球员穿着猫科动物外套得分为104分。

Tigres 向 Tomás Boy 致敬。照片：Twitter @TigresOficial

酋长死于肺血栓栓塞，这种情况可能突然出现并损害肺部的功能，以及 患者其余器官的氧合。这是某些肺动脉的突然阻塞，肺动脉是缺氧血液为了在呼吸系统中净化而经过的途径。

尽管墨西哥城的本地人无法赢得任何教练头衔，但在球场上的活动中，他巩固了自己作为墨西哥国家队的基准和队长的地位：他以队长的身份参加了 1986年墨西哥世界杯，并与Tigres一起赢得了两次甲级联赛冠军，此外墨西哥杯。

通过社交网络，来自墨西哥媒体的不同角色向Tomás B oy道别。大卫·费特尔森（David Faitelson）和何塞·拉蒙·费尔南德斯（JoséRamónFernández）等评论员向他献上了几句话，因为在 ESP N研究中，这位前足球运动员担任体育分析师时。

托马斯男孩。照片：Twitter @joserra_espn

墨西哥锦标赛的第十一天将以蒂格雷斯和蒙特雷之间的冲突为特色，近年来，这场决斗的特点是他们各自球队的壮观性质（根据来自 MX 的数据，他们目前是 Liga MX 中最昂贵的两支球队）。专业门户网站 Transfermakt），以及他的爱好在看台上表现出的热情。

对于当前历史上第 127 个经典雷吉奥来说，Rayados 在本赛季中期停止了技术总监哈维尔· 埃尔·瓦斯科 ·阿吉雷之后，显然处于劣势。但是，连续四场比赛没有输球（其中三场胜利）使帮派重新回到了争夺冠军头把交椅的斗争中。蓝色和白色在表中排名第三，得分为22分，而蓝色和白色的则少了7分，排在第五位。

这项承诺定于3月19日星期六晚上 7:00 在大学体育场的球场上进行，面对比赛框架内发生的暴力历史，该承诺将受到强有力的安全行动的保护。除了科雷吉多拉体育场发生的事情外，足球经理和政府当局还特别关注保障措施安全。

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