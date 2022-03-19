教皇方济各颁布新的《梵蒂冈宪法》

教皇方济各本周六颁布了一部新宪法，该宪法重组了梵蒂冈的管理机构，提高了财务透明度，并向女性和非专业人士开放，履行了他在2013年当选前所作的承诺。

将于 6 月 5 日生效的新宪法改革了罗马教廷（梵蒂冈政府）的部分机构，并将取代约翰·保罗二世于 1988 年颁布的 “牧师奖金”。

主要的变化包括非专业人士和天主教妇女有可能担任梵蒂冈各部门的负责人，以及将性虐待问题咨询委员会并入教廷。

教廷的灾难（部委）在融资不透明、闭门造车的情况下运作了数十年，起初不愿接受现在载入新《大宪章》的更加集中的管理。

-福传-

该文件纳入了阿根廷教皇已经实施的许多改革，但也包含一些新特征，例如希望将天主教扩大到其13亿信徒之外。

长达 52 页的新宪法 “Praedicate Evangelium” 为传福音创造了一个新的 “骗局”，由弗朗西斯本人主持。

福特汉姆大学宗教与文化中心主任戴维·吉布森告诉推特，通过成为 “首席传教士”，教皇带来了 “向更加田园和传教士的教会的构造转变”。

按照这些思路，教皇保证任何受洗的基督徒都是传教士。

他说：“我们在更新教廷时必须考虑到这一点，教廷的改革必须确保俗人和妇女的参与，包括政府角色和责任。”

“教皇方济各为梵蒂冈制定新的组织结构已有九年了。这是他遗产的重要方面，”《国家天主教记者》的约书亚·麦克埃尔维在推特上说。

-保护未成年人-

该文本是在弗朗西斯教皇诞辰九周年之际发表的，还将梵蒂冈保护未成年人委员会（教皇的咨询机构）纳入了监督对神职人员性虐待案件的规范调查的灾难中。

根据委员会主席肖恩·奥马利枢机主教的说法，这是 “向前迈出的重要一步”，它将为打击在全世界肆虐教会的祸害的斗争提供体制上的分量。

但是，爱尔兰文职人员虐待幸存者玛丽·柯林斯在 2017 年因教会管理危机而辞职之前曾是该委员会的成员，但却倒退了一步。

他在推特上说：“委员会已经正式失去了任何独立性。”

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