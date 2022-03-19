克里姆林宫追捕的俄罗斯石油大亨要求西方对抗弗拉基米尔·普京：“他是个暴徒，一个强盗”

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

“我与弗拉基米尔·普京进行个人战争已有近20年了。这导致我在俄罗斯被监禁了十年然后被驱逐出境，警告说如果我回来，我会被终身监禁。我认识那个对我做这一切的人吗？我想是这样。这就是为什么我拼命地看待乔·拜登、伊曼纽尔·马克龙和纳夫塔利·贝内特等西方领导人的失败主义方针，” 米哈伊尔·霍多尔科夫斯基在《经济学人》的一篇鲜明专栏中说。

这位前俄罗斯石油大亨声称知道俄罗斯人如何看待西方领导人软弱。“问题的一部分是西方国家的现任领导人从未与暴徒打交道。他的经验和教育是指政治家之间的互动，” 他说，并补充说：“弗拉基米尔·普京的情况并非如此。他在克格勃长大，克格勃是一个依靠武力和蔑视法律的组织。90年代初，他在圣彼得堡市政厅工作期间，负责执法机构与歹徒的非正式互动。当时，圣彼得堡在俄罗斯被认为是禁令期间人们对芝加哥的看法。歹徒不是走私威士忌，而是出售毒品和石油。”

米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（路透社/亨利·尼科尔斯/档案馆）

他声称时代变了，但他解决问题的方式仍然存在。“他的知己与知名罪犯之间的一些对话是在西班牙检察官办公室进行调查后公开的，这有助于了解亚历山大·利特维年科被谋杀以及阿列克谢·纳瓦尼和斯克里帕尔斯中毒是如何在领导人的指导下发生的。他说，这种行为在总统圈子里是常态，因为他天生就是个恶霸。”

“他被视为普通政治家是一个严重的错误。俄罗斯的外国伙伴不明白他的真实身份，” 他坚持说。

他警告说，如果西方国家说他们不会放弃乌克兰，但却要放弃乌克兰，那么对普京来说，这意味着它们很虚弱。他警告说：“这使得我有可能将目光投向其他邻国，例如爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰，这些国家以前也是俄罗斯帝国的一部分。”

俄罗斯在基辅发生爆炸事件后的毁灭性画面（路透社/Marko Djurica）

这位流亡的商人声称，普京长期以来不是与乌克兰交战，而是与美国交战。他说：“暴徒有罪不罚的习惯并没有那么快消退。这意味着可能会有更糟糕的战争。”

他回忆说，普京在1999年车臣战争中上台时设法提高了正面形象率。他解决了控制他的 “代理总统” 德米特里·梅德韦杰夫在2008年与格鲁吉亚开战的问题。梅德韦杰夫在普京的命令下开战，被迫放弃自己的现代化议程。并通过占领克里米亚解决了2013-14年的受欢迎程度问题。

他做出了残酷的预测：“2024年将举行选举，普京将发起新的'特种行动'。摩尔多瓦太小，所以可能在波罗的海国家或波兰。除非普京在乌克兰上空停下，否则北约将不得不在地面上与他作战。”

此外，他声称俄罗斯总统患有躁狂精神病。“他沉迷于像斯大林这样的历史人物。他在克里姆林宫的门口放置了俄罗斯创造者弗拉基米尔亲王的巨大雕像。但他不是自杀。只有在他认为不会有回应的情况下，他才会使用核武器。”

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