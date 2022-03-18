圣地亚哥·卡菲罗和豪尔赫·拉纳塔之间的强劲交叉：ADEPA和FOPEA驳斥了外交部长对记者的侮辱

外交部长圣地亚哥·卡菲罗和记者豪尔赫·拉纳塔本周五出演了一场激烈的争议，其中包括官员用英语侮辱电台主持人 Mitre 。数小时后，阿根廷新闻论坛（FOPEA）和阿根廷新闻实体协会（ADEPA）公开发表讲话， 驳斥了前参谋长的声明 。

“我们对外交部长圣地亚哥·卡菲罗的不寻常态度感到遗憾，他在 Urbana Play电台接受采访时以侮辱记者豪尔赫·拉纳塔的批评回应。外交部长使用英语术语使记者感到不满，“ADEPA在第一篇文章中说。

然后，该实体通过补充帖子完成了Twitter的小话题。他们总结说：“我们重申，容忍官员的审查和新闻批评是在公开辩论中尊重新闻自由和健康的标志。”

FOPEA还 通过其官方社交网络表示：“阿根廷新闻论坛声援记者豪尔赫·拉纳塔，并驳斥外交部长圣地亚哥·卡菲罗的不满 。”第一篇文章附有主题标签 #FOPEALibertadDeExpresión。

在这方面，他们还解释了这种情况：“在接受 Urbana Play 采访时，外交部长用英语短语侮辱了米特雷电台的同事，该短语的翻译是人身犯罪。”

该组织继续说：“FOPEA知道新闻业会受到批评，为了提高专业工作的质量，必须不断受到质疑。”但是，对意见的这种分歧或不适不能简化为侮辱和个人不满。”

最后，他们补充说：“就公务员而言，更不用说了。 他们必须树立尊重言论自由的榜样 。”

要了解冲突的根源，我们必须回顾阿尔贝托·费尔南德斯政府部长最近前往中东寻求投资的行程。在这种情况下，他应邀参加了在迪拜举行的一个展览，在那里他用英语发表了演讲，该演讲因部长在发音上表现出的困难而在社交网络上受到批评（视频1）。拉纳塔在节目中谈到了笑声，还强调了总理用英语表达自己的错误。

本周五，记者玛丽亚·奥·唐内尔在 Urbana Play 电台就此问题咨询了卡菲罗。他回答说：“我用西班牙语发表了演讲，当我到达时，他们告诉我没有同声传译，我用英语做的是因为这是谦虚的一部分；我们的外交使命不是取悦那些用发音打破这个国家的人。”

这位前参谋长表示，他对自己的英语水平感到满意，在没有翻译的情况下，他参加的大多数会议都使用英语语言。为了证明自己的知识，Cafiero开了个玩笑，并在采访结束时用英语向对话者打招呼。在这种情况下，他对俚语侮辱感到惊讶： “拉纳塔对我说了些愚蠢的话，我认为拉纳塔是个傻瓜” （在西班牙语中，拉纳塔对我说了愚蠢的话，我认为拉纳塔是个混蛋）。“dickhead” 一词还有其他含义：混蛋、卑鄙和阴茎头。

正如预期的那样，Lanata 拿起了手套。10 点钟，在与爱德华多·费恩曼（Eduardo Feinmann）的平常演出中，他讽刺地打扮成军人，因为反通货膨胀战争的开始，他提到了卡菲罗的话， 并加倍批评。

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