了解 Guacherna 在巴兰基亚的夜晚的准备工作

两年后，巴兰基亚将再次举办狂欢节前最重要的活动之一：瓜切尔纳之夜。3月18日，这座城市的街道上将布满monocucos，marimondas，cumbiamberas和涂鸦，这将为观众带来表演，但为了欣赏它，当局召回了一些迹象，以确保生物安全。

一方面，在生物安全方面，有人表示，要进入游行将要经过的路线周围的区域，将需要一张针对covid-19的全剂量疫苗接种卡。此外，还将为与会者提供生物安全支持，尤其是集会区的洗手盆、酒精、口罩和卫生舱。救护车也将提供覆盖阅兵路线和固定医疗站的救护车。

所有入口都将进行容量控制，由安全主管在统一指挥所的指导下进行操作。

另一方面，在安全问题上，区政府秘书处报告说，本周五在瓜切尔纳，安全和生物安全将在最高地区得到加强，例如76，72，70，69街道，Plaza de la Paz等将有特殊控制措施。

当局回顾，游行定于晚上 7:00 开始，作为生物安全措施，民间传说团体的数量从176个下降到83个，减少了47％。关于服装，将减少75％。同样，在游行开始时，会出现一大堆服装来减少展览时间。

据估计，最后一组游行将在晚上 10:30 离开，比2020年提前1个半小时。

应当指出，在当局的规定范围内，还商定规范椅子的租金。就其本身而言，城市控制和公共空间区秘书处授予11个不同方石组织成员经济使用Guacherna路线沿线的公共空间来租用椅子。

因此，在Guacherna游行期间，椅子的租金最高定为25,000比索，共有15把椅子可供批准。

据指出，鞍座必须遵守生物安全规程，使该区域处于适当的清洁和清洁条件，将平台区域保持在1.50米的空闲范围内，供行人使用，并在整个游行过程中保持中街和十字路口不受占用。在瓜切尔纳期间，共发放了1,580张使用椅子的许可证，也就是说，允许使用约23,700把椅子。

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