视频 | La Segura展示了提取生物聚合物后臀部的样子

纳塔利@@ 娅·塞古拉（Natalia Segura），俗称 La Segura，是瓦列考卡诺（Vallecaucano）的影响者，通常在社交网络上分享幽默内容，但在最后一个季度，由于屁股中的生物聚合物，她参加了各种娱乐活动。

第一次从臀部提取危险物质的干预措施是1月27日。通常，瓦勒考卡纳认为，健康状况的复杂性是由于几年前男友的情妇在脊椎中弹时所经历的不适。

但是，经过几次常规测试来解读真正的问题，我得出的结论是，枪托中有一种生物聚合物。

拉塞古拉（La Segura）还说，由于进行了医疗干预以消除臀部多余的危险物质，因此他头晕目眩，因此他无法拿起手机进行记录。

“到目前为止感谢上帝，” La Segurah 说。感谢上帝，我把那个毒药从我身上移走了。”她补充说，从她入院到出院，她绝对是在记录整个康复过程。

纳塔利娅·塞古拉（Natalia Segura）由于必须接受的干预措施的恢复而缺席社交网络后，于3月16日（星期三）通过她的 “instastories” 重新露面，在那里她嘲笑从体内提取毒药后屁股的样子。

“在继续使用社交网络并返回之前，我必须向您展示一个非常特别的人，他花了很多时间陪伴我在视频，体验，海滩，阳光和沙滩上。我给你看那只小猫的小屁股” 拉塞古拉笑了。

有影响力的人展示了臀部的状况，表明还有绷带可以保护手术留下的疤痕，他第二次简短地谈到了手术发生了什么。

“当我第一次做手术时，伤口被打开，死皮消失了，我不得不再次干预，我有细菌，住院了，我又闭上了伤口，伤口又被打开了...事实是，疤痕仍然开放，需要一两个月才能关闭。它为关注者提供了内容生成器。

La Segura 的全部内容 如下：

拉塞古拉（La Segura）的坦白很快在社交网络上风靡一时，娱乐门户网站 “Famous from A to Z” 已经传播了已经超过8,000次的内容，超过了220个赞。在评论中，一些批评之所以脱颖而出，是因为内容生成器一直发现它的美丽是自然的，并且随着时间的推移它具有审美感。

例如：“我希望他能继续康复；上帝保佑你”，“她说也许她的尾巴很自然，来自她的家人”，“我说这很自然，因为她的尾巴太多了”，“荣耀归于上帝，你正在康复” 等。

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