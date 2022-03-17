豪尔赫·卡拉斯卡尔（Jorge Carrascal）为没有被召入国家队感到难过，他要求为最近的奥运会预选赛队的球员提供更多机会

Colombia's Jorge Carrascal celebrates after scoring a goal against Ecuador during a South America Olympic qualifying U23 soccer match at Centenario stadium in Armenia, Colombia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Fernando Vergara)

豪尔赫·卡拉斯卡尔（Jorge Carrascal）是哥伦比亚国家队替补球员之一，但是，他最近几个赛季的违规行为使他摆脱了这种可能性。这位才华横溢的攻击者从俄罗斯回到欧洲与莫斯科中央陆军一起比赛，在那里他很快就在首发阵容中赢得了一席之地。

现在，在雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）最近召集哥伦比亚国家队参加比赛之际，该球员与vBar de Caracol电台进行了交谈，除了讲述他在俄罗斯的新生活细节外，他还感到遗憾的是，尽管在比赛中有一个过程，但他没有被vallecaucano教练打电话来自下级联赛的国家队：

攻击者还代表参加最近在哥伦比亚举行的足球预选赛的球员讲话，该预选赛定义了 2020年东京奥运会足球锦标赛的预选赛。在那支由阿图罗·雷耶斯领导的球队中，爱德华·阿图斯塔，尼古拉斯·贝内代蒂和豪尔赫·卡拉斯卡尔等球员脱颖而出，但是，唯一在高级球队中赢得一席之地的是卡洛斯·奎斯塔：

最后，在俄罗斯入侵乌克兰期间，卡拉斯卡尔对他在俄罗斯的逗留感到安心。根据卡塔赫内罗的说法，尤其是在他的新团队中，他们一直支持和陪伴外国人，以使他们保持镇定，不会感到自己的诚信受到威胁：

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