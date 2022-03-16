Cucuta 有可能在不经过第二分区的情况下恢复专业精神

ARMENIA - COLOMBIA, 17-10-2020: Michell Ramos (#17) del Cúcuta celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante partido entre Cúcuta Deportivo y Envigado F.C. por la fecha 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR 2020 jugado en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia. / Michell Ramos (#17) of Cucuta celebrates after scoring the first goal of his team during match between Cucuta Deportivo and Envigado F.C. for the date 15 as part of BetPlay DIMAYOR League 2020 played at Centenario stadium in Armenia city. Photo: VizzorImage / Ricardo Vejarano / Cont

对哥伦比亚职业足球主要分部主任的批评并没有停止：2022年至2026年哥伦比亚议会选举导致的足球休息预见了第二分区决赛开幕后的管理问题，两家俱乐部已经晋升为BetPlay Dimmayor2022年联赛（马格达莱纳和科尔图鲁亚联盟）。

前记者伊万·梅希亚（IvánMejía）抱怨说，由于马格达莱纳联盟（Union Magdalena）的动员，迪马略卡岛对拉内罗斯足球俱乐部的调查已关闭，这损害了福塔雷萨（CEIF）的宣传，哥伦比亚足球管理机构的问题得到了强调。费尔南多·哈拉米略·希拉尔多辞职以防库库塔重返国家足球。

伊万·梅齐亚因马格达莱纳联盟和拉内罗斯丑闻而袭击费尔南多·哈拉米略/（Twitter：@PajaritoDeIvan）

好吧，正是在 motilón球队的环境中，他们说球队（今天的主席何塞·奥古斯托·卡德纳）将在下个赛季重返哥伦比亚足球的顶级类别。

在北部首府桑坦德银行，他们认为BetPlay锦标赛团队回到了甲级联赛，而无需俱乐部像传统上那样为晋升而战。但是，决定投票支持库库特尼奥队未来的俱乐部集团不会欢迎这种情况。

但是，将库库塔归还给 A 的决定直接取决于组成该组织的其他 35 个俱乐部的投票。从一开始，库库塔·拉科鲁尼亚将在决定性的迪马约尔代表大会中赢得16票。

有一个历史悠久的哥伦比亚职业足球俱乐部属于第二类，如果没有这项运动的优点，北桑坦德队就不会重返A博览会。

但是，应该记住，2020年11月6日BetPlay 2020联赛18日，库库塔在阿尔贝托·格里萨莱斯体育场对阵里约内格罗·阿吉拉斯的最后一场职业比赛。

之后，球队离开了冠军，面对经济破产和债务，迪马约尔立即退出。公司总监将俱乐部从公司重组流程转到清算程序。

关于新类别的Cucuta的讨论是公开的，这样，所有问题都将在3月16日（星期四）的股东大会上解决，而这一决定最终将为库库塔·拉科鲁尼亚（Cucuta Deportivo）的未来提供明确的答案，这是一个没有改变记录的俱乐部。迪马约尔搬到了Alianza Petrolera的Barrancabermeja，但不必收回他在边境城市已经拥有的东西，支付他的职责并将其从桑坦德将军体育场执行到会场进行上诉。

同时，失去哥伦比亚体育部体育认可的球队的球迷希望无论类别如何都能重返官方比赛，因为从历史上看，这座城市一直支持球队，并且是美国最好的足球场之一。球队赢得了2006 年与 D.T. Jorge Luis Pinto 一起获得冠军，并于 2007 年与教练豪尔赫·路易斯·伯纳尔一起在解放者杯上赢得了半决赛选手。

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