Congreso de Coninagro: de cara a las elecciones, el campo volvió a reclamar a la política reglas claras y previsibilidad

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro. (Foto: Prensa de Coninagro)

El campo y la política tuvieron su encuentro en el Congreso Internacional organizado por la Confederación Intercooperativa Agropeocuaria (Coninagro), a pocas semanas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos que participarán de los comicios legislativos de noviembre próximo .

Durante el encuentro, se presentó la quinta versión del documento “El Campo y la Política” pretende plasmar aportes hacia la construcción, al diálogo colectivo, y en el que plantea a través de diversos especialistas un conjunto de miradas plurales pero confluyentes sobre los desafíos que tiene el sector agrario en este tiempo.

Al momento de presentar el documento, el presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, realizó un repaso de las bondades del cooperativismo y el asociativismo no solamente en lo referido a la actividad agropecuaria, sino en la economía en general. Además enfatizó, aprovechando de la nutrida participación de precandidatos que disertaron durante el encuentro, en la necesidad de que el poder político brinde a la actividad un marco de “previsibilidad” que le permita expresar todo su potencial.

“Nosotros avizoramos que hay una gran necesidad en nuestra sociedad de tener un liderazgo, de tener reglas claras, que le den a toda la sociedad la tranquilidad y previsibilidad para poder trabajar. Esta es una demanda que tenemos y que seguramente desde el cooperativismo podremos ayudar, porque estas reglas claras que las tiene que hacer la política tienen que salir del consenso y el cooperativismo está acostumbrado a consensuar”, subrayó Laucirica.

Y agregó: “También tenemos algo muy importante como ciudadanos, que es hacer valer el derecho como tales. Tenemos la oportunidad de preguntarles (a los candidatos) qué van a hacer y seguir el trabajo de los mismos y no dejarlos a la buena de dios. No queremos legisladores que voten por disciplina partidaria sino que lo hagan por patriotismo y honestidad”.

Por otro lado, el dirigente se refirió a las nuevas demandas de los consumidores en lo que respecta a los alimentos, cuestión por la cual consideró que hoy existe “una gran oportunidad en la producción de alimentos saludables en ambientes sustentables, que es lo que venimos promoviendo. No es solamente con la agroecología que se encuentran soluciones. Ha habido y hay un cambio en los comportamientos, las dietas y los consumos de alimentos, pero la sociedad quiere que se le garanticen alimentos saludables. No basta con que hagamos las cosas bien, sino que hay que mostrarlo. Por eso trabajamos en conjunto con el resto de las instituciones en la trazabilidad e inocuidad de los alimentos”.

La mirada de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue el único mandatario provincial que participó del Congreso Internacional y en su exposición hizo un repaso sobre su gestión en materia agropecuaria, donde destacó “la vuelta del crédito” y diferentes planes de infraestructura y consideró que, con la campaña de vacunación ya avanzada, se debe comenzar a pensar en “la reactivación, la reconstrucción y el futuro” de la provincia.

Axel Kicillof, Gobernador de la provincia de Buenos Aires. (Foto: Prensa de Coninagro)

“Tenemos una batería de instrumentos para transformar las condiciones del agro de la provincia de Buenos Aires. No se trata de promesas, marketing ni de promesas en el aire, sino de hechos concretos. Hay un camino recorrido y uno por recorrer. Esta etapa que viene con la vacuna y con los porcentajes de cobertura que existen, hay que estar pensando en la reactivación, en la reconstrucción y pensar en el futuro. Y para eso contamos con el sector agropecuario”, señaló el gobernador bonaerense.

En su mensaje grabado, Kicillof hizo hincapié en ciertas medidas que tomó su durante el primer año y medio de gestión, pero también de las medidas que instrumentó el Gobierno como el ATP o el IFE, al mismo que tiempo que agradeció a los productores por “trabajar durante el momento más duro y que permitió que se pueda sostener en buena medida la producción”.

Según el gobernador, “todo esto estuvo enmarcado por la vuelta del crédito, que durante el gobierno anterior el Banco Provincia brilló por su ausencia o por las tasas inaccesibles”. Así, remarcó que se entregaron préstamos por más de 100.00 millones de pesos y el lanzamiento del “Plan Bonaerense de Desarrollo Rural” que articula a nueve ministerios provinciales, los cuales invertirán 172 mil millones de pesos para impulsar la producción de alimentos y mejorar las condiciones de vida en ámbitos rurales. Asimismo, marcó la obra de infraestructura sobre el cauce del río Salado y las inversiones en rutas y caminos rurales.

Las propuestas de los precandidatos

El Congreso dedicó parte de su programa a la exposición de los diferentes precandidatos que buscarán un lugar en la conformación de la próxima legislatura nacional El primer turno fue para el precandidato a diputado por Hacemos por Córdoba, Sergio Busso, quien actualmente es el ministro de Agricultura y Ganadería provincial, quien planteó la necesidad de construir un modelo distinto de país y eliminar las retenciones.

“Estamos planteando construir una fuerza política que genere un modelo distinto de país en el futuro. La grieta que existe es entre el interior productivo y los poderes concentrados en la Capital Federal, que hace que se generen un montón de inequidades. ¿Por qué los cordobeses tenemos que pagar la nafta más cara, la electricidad? Un país se hace de una manera más equilibrada”, sostuvo Busso, quien criticó al Gobierno por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna y la sanción de la nueva Ley de Biocombustibles.

También propuso eliminar las retenciones a las exportaciones agroindustriales: “No se pueden naturalizar. Son un mal derecho de exportación que penaliza la producción. Cuando uno analiza una Argentina que tiene que competir con el resto del mundo y, encima, en muchos países se subsidia la producción y acá se la penaliza, hay que abordar el tema sin miedo y hacerlo con un Ley. Hay que bajarlas gradualmente, porque eliminarlas de una sería bastante dificultoso, pero en 5 o 6 años podrían bajar a cero”.

Carlos Iannizzotto y Carolina Losada (Foto: Prensa Coninagro)

Por su parte, Carlos Iannizzotto, que se postulará como precandidato a diputado por Mendoza por el Partido Federal, remarcó la necesidad de “federalizar la economía, que significa ver el financiamiento acorde a los ciclos agrícolas y a los problemas que tiene cada región. Nosotros, en nuestra provincia, enfrentamos problemas de granizo y sequía muy fuertes y hay que ver cómo un seguro agrícola está adecuado a la situación. Además, si no federalizamos la situación impositiva al ciclo de producción va a ser difícil”.

A su turno, la precandidata a legisladora por Santa Fe de Juntos, Carolina Losada, comentó que en las recorridas que realiza por Santa Fe “los productores nos dicen que necesitan previsibilidad, porque no pueden tener la misma cintura que algunas industrias, y además porque constantemente se cambian las reglas de juego. Es por eso que proponemos al sector darle previsibilidad a 10 años, con beneficios para aquellos que inviertan. También hay que trabajar en más infraestructura y desarrollo”.

A su momento, el precandidato de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remarcó que en la actualidad “no se fomenta ni estimula al sector, que por lo que significa para Argentina, podría ser el que haga posible el desarrollo de Argentina. Hoy no solo no se aprovecha sino que desde el Estado se le ponen todos los palos en la rueda posible. Las políticas actuales incapacitan el desarrollo del campo, como la suba de retenciones, a las restricciones a las exportaciones, limitaciones en maíz y trigo y la creación de 16 impuestos nuevos”.

Por último, el también precandidato de dicho espacio político, pero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Tetaz, sostuvo que “hay que generar un consenso en la Argentina para que no se le vuelvan a poner impuestos a las exportaciones. Cómo le vamos a poner un impuesto a la exportación o a la producción, si lo que queremos es que el país exporte y produzca. Tenemos que cambiar la lógica de los impuestos sobre las ganancias, no sobre el proceso productivo. Las retenciones son el peor impuesto, no sólo por el sesgo antiexportador, sino que reducen la superficie sembrada, que hace que haya menos dólares, reduce las inversiones por lo que consecuentemente la producción es menor”.

