"Yo siempre supe lo que quería hacer. Soy así: nunca me digo que no voy a poder hacer algo. Voy y lo hago. Soy muy corajuda, no le tengo miedo a nada. No sé de quién lo heredé pero mi pasión es esto. Pero los años no vienen solos: tengo dolores en la columna, pero mientras pueda voy a seguir manejando mi camión", concluyó.