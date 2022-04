A verdade sobre o mau relacionamento de Laura Londoño com William Levy, após sua briga em 'Café com cheiro de mulher', a atriz esclareceu os rumores

Laura Londoño é uma das atrizes colombianas mais reconhecidas da atualidade, considerando que seu nome fez parte de produções renomadas e bem-sucedidas, como 'A Lei do Coração' e 'Café com aroma de mulher' (versão 2021).

No entanto, sua participação nessas novelas foi marcada por controvérsias que apontam que ela tem problemas suficientes com seus colegas de trabalho. De fato, nas últimas horas e por meio de sua conta no Instagram, a Antioquia, de 34 anos, referiu-se ao boato desencadeado pelo programa de entretenimento 'Eu sei tudo', que apontava que havia uma forte discussão entre ela e o ator William Levy.

De acordo com o que foi afirmado pela mulher que deu vida a Paloma na novela de Fernando Gaitán, o atrito com os colegas é normal, mas ela descartou que eles tivessem um relacionamento ruim, como percebido por alguns de seus seguidores.

Da mesma forma, ele disse que não é necessário se tornar o amigo mais próximo de todas as pessoas com quem trabalha, e isso não significa que ele as odeie ou odeie.

Ele também confirmou que voltaria a trabalhar com William Levy sem problemas, já que os conflitos do passado foram superados.

Essa controvérsia se junta a uma desencadeada há pouco menos de um mês, quando Mabel Moreno e Laura de León conversaram sobre os problemas que tiveram com uma atriz de 'A Lei do Coração', porque embora não falassem com seus próprios nomes, as referências apontam para o fato de que é Laura Londoño.

Quanto às acusações que Londoño fez no passado, quando garantiu que havia companheiros de equipe na produção que roubaram seus textos para ganhar destaque na produção da RCN Televisión, a atriz de Barranquilla negou que fosse esse o caso, pois é claro que nenhum personagem secundário pode ser mais importante do que os próprios protagonistas.