Rafael Pombo, um indispensável no FilBo cujo espaço merece ser visitado por leitores muito rígidos e muito simpáticos

À medida que as edições da Feira Internacional do Livro de Bogotá -FilBO- progridem, há autores que estão se consolidando neste festival literário, não só por causa de seus nomes, mas também pela importância de suas obras na literatura na Colômbia. Alguns estão encarnados nos pavilhões há mais tempo do que outros, e é o caso de Rafael Pombo.

E é que o escritor de Bogotá se tornou essa figura, tão necessária, para que as crianças tenham uma abordagem com a literatura sem passar diretamente pelas obras que, devido ao seu nível de complexidade, se tornam 'tijolos' incompreensíveis. Com Pombo e personagens como 'Rin Rín Tadpole' ou o gato 'Michín', a literatura infantil assumiu o comando no início do século XX e que, em meados de 2022, não perde o rumo.

É por isso que sua vida, trabalho e anedotas não serão apreciadas apenas na feira principal, que, aliás, começa nesta terça-feira, 19 de abril, mas também contará com um componente virtual chamado 'Pombo, o Aprendiz com seus universos mágicos' e que é composto por uma série de eventos digitais que permitem maior cobertura tanto em crianças quanto em seus atendentes.

Este espaço foi criado e está sendo administrado pela Fundação Rafael Pombo, que faz uma contribuição louvável para a cultura literária ao promover espaços adequados para crianças, e como esperado, o FilBo não poderia ser uma exceção para eles, especialmente sabendo que, para este ano, a feira terá espaços híbridos dedicados para este e outros autores.

Mas esse espaço não é apenas para bebês e seus cuidadores. Essa experiência multimodal também foi projetada para o gozo de pessoas de todas as idades - especialmente as novas gerações - para que possam aprender sobre novas opções de comunicação que resultam em ensinar mais sobre a contribuição de Pombo para a literatura nacional.

A experiência multissensorial engloba também uma encenação da gigantografia contida nos personagens icônicos de Pombo, como 'O Pobre Viejecita', o mesmo que não tinha nada para comer, mas carnes, frutas, doces, bolos, ovos, pão e peixe; 'Juan Matachín' e o mesmo girino ambulante, que Uma manhã saiu de sua casa muito dura e muito agradável.

Segundo María del Pilar Arango, diretora da Fundação Pombo, um dos objetivos da Fundação Rafael Pombo é apostar na construção de recursos digitais que visam “ser um cenário em que crianças e jovens, por meio de laboratórios criativos com ênfase digital, possam conceber tecnologias de uma perspectiva crítica e criativa, permitindo que elas se assumam como cidadãos digitais”.

Ele também indicou que conteúdos como 'Pombo, o Aprendiz com seus universos mágicos' nos permitem ir “além” da criatividade e da imaginação com base em uma referência na literatura colombiana como Jorge Issacs, José Asunción Silva e José Eusebio Caro.

Deve-se notar que este espaço analógico terá várias ferramentas tecnológicas que nos permitem visualizar o Museu Pombo com base em um passeio de 360° onde o físico e o digital se reúnem em um único espaço.

Por fim, deve-se lembrar que o estande Rafael Pombo na Feira do Livro na capital colombiana, os convidados de honra são as crianças que, em meio a tantos autores e novidades literárias, decidem se deixar levar pelas histórias que permaneceram no tempo por mais de um século.

