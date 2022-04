Campanha intensiva de vacinação contra COVID-19: este será o processo de aplicação de doses no IMSS e ISSSTE

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

A pandemia de COVID-19 continua a ceifar a vida de milhares de pessoas, além de aumentar o número de infectados no país, então o governo da Cidade do México insistiu que os cidadãos devem ser vacinados para evitar novas infecções. Em vista disso, a campanha intensiva de vacinação foi ativada para beneficiar os retardatários.

Assim, neste espaço digital, apresentaremos como será o processo de aplicação de doses no Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS) e no Instituto de Seguridade Social e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado (ISSSTE).

A Chefe de Governo do CDMX, Claudia Sheinbaum, informou que será a primeira vez que as pessoas poderão ser vacinadas no centro de saúde mais próximo ou em qualquer unidade do IMSS ou ISSSTE, independentemente de terem ou não direito a tais institutos.

Vacunación para adultos. Foto: Karina Hernández / Infobae Karina Hernandez/Infobae

Onde eles vão vacinar?

Qualquer pessoa que precise de sua primeira, segunda ou terceira dose poderá visitar os 117 centros de saúde autorizados.

Também haverá 25 unidades IMSS, 45 unidades ISSSTE ou 4 macro centros especiais para aplicar a vacina.

Os quatro macro centros são: Arms Room, CENCIS Marina, Voca 7 do IPN, CC Jaime Torres Bodet.

Quando as doses serão aplicadas?

* De terça, 19 a sábado, 23 de abril e de 25 a 30 do mesmo mês. (Macrosede).

*A partir de segunda-feira, 18 de abril nos centros de saúde.

Para obter mais informações sobre o processo de vacinação na Macroheadquarters e nos centros de saúde, consulte o seguinte site oficial. Clique aqui.

A partir del lunes 18 de abril se vacunará a rezagados. Foto: Karina Hernández/Infobae

De acordo com o site oficial de saúde, as vacinas estarão disponíveis para pessoas de todas as idades, que necessitem de primeiro, segundo ou reforço. Bem como primeira e segunda doses para jovens de 12, 13 e 14 anos com comorbidades. 15 a 17 anos ou completando 15 anos este ano.

O principal requisito para a realização do processo é manter o registro de vacinação.

Como baixar o arquivo?

*Faça login na minha plataforma de vacinas. Aqui

*Posteriormente, você deve preencher o formulário de dados e, no final, a folha aparecerá com nome, CURP e folha de registro.

*O arquivo deve ser impresso e os dados restantes preenchidos com uma caneta.

Enquanto isso, devemos lembrar que o semáforo epidemiológico está sendo mantido verde graças ao declínio dos casos de hospitalização em todo o país.

Há alguns dias, o Ministério da Saúde (SSA) anunciou o semáforo epidemiológico do coronavírus (COVID-19) para 2022, que entrará em vigor a partir de 4 de abril para 17. Ele indicou que pela quinta vez consecutiva não haverá estado na cor “vermelha” (risco máximo de contágio). O último foi Aguascalientes há mais de dois meses, e foi o único a cair para esse nível após cinco meses (de agosto de 2021 a janeiro).

Também não haverá qualquer entidade em laranja (alto risco) ou amarelo (risco moderado). Vale ressaltar que até um mês atrás apenas Queretaro estava neste último nível.

Isso significa que, pela segunda vez consecutiva, todos os 32 estados do país serão verdes (baixo risco).

