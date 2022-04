Páscoa na Chincha: os pratos e sobremesas típicos que você deve desfrutar neste momento

Sempre há a oportunidade de saborear a culinária peruana, especialmente em feriados como o Semana de Páscoa. São dias em que peruanos e turistas procuram os melhores pratos típicos para saborear o sabor da comida nacional. E Chincha se apresenta como um ótimo destino para esse fim.

Nessa linha, é ideal aproveitar os feriados (quinta e sexta) para fazer uma viagem a este destino com a família ou amigos. E como a comida é uma parte essencial para conhecer um lugar, aqui está o que podemos encontrar em Chincha. Conheça isso na próxima nota.

COZINHA EM CHINCHA

A culinária chinchana tem carapulcra como porta-estandarte com uma deliciosa sopa seca. Além disso, quando servidos juntos, o prato é chamado de “mancha de mama”. Destacam-se também a cabra seca e o coelho, o chupe e o cebiche dos mexilhões, o picadinho de perú, o locro de abóbora, os tamales, os anticuchos e as humitas de milho.

Por outro lado, nas sobremesas, os favoritos são geléia de nêspera, marmelo batido, doce de figo verde e ameixa, feijão coado e picarones.

Carapulcra con sopa seca

É uma comida típica da costa peruana, um prato que é preparado com carne de porco, frango ou ambos, salsa e sempre uma deliciosa pimenta malagueta para comer em casa. No entanto, como você está indo em uma viagem para a cidade, procure um 'ponto' onde você certamente apreciará esta refeição. Lembro-me do conselho de Luis Cuto 'Guadalupe para experimentar este prato, e nada melhor do que conhecer parte do Perú.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Seco de cabrito

O Seco é um dos pratos mais representativos do norte peruano, com algumas variações em diferentes regiões, onde o ingrediente principal é a carne tenra da criança e é servido com feijão temperado com cebola e alho. No entanto, também está presente na Chincha. É consumido principalmente durante feriados populares e familiares, e a Páscoa não é exceção.

Seco de cabrito

Ceviche de mejillones

Ainda é temporada de verão e que melhor maneira de viajar para Chincha e experimentar um ceviche de mexilhão. Contém cebola roxa, suco, folhas de coentro, pimenta e este molusco. Tudo para curtir com a família.

Cebiche de mejillones

Picadillo de pavo

Ele contém arroz, batatas e vegetais que acompanham o perú picado. É diferente do que você costuma comer no Natal. Lembre-se de que este prato é conhecido em Chincha.

Picadillo de pavo

Jalea de níspero

Também conhecida como geléia de nêspera. É ideal para aproveitar essa fruta quando estiver na estação. A nêspera é uma fruta com grande quantidade de pectina, que é uma fibra natural que permite que a geléia engrosse depois de fria. Além disso, contém vitaminas, minerais e taninos, tornando-o um alimento muito nutritivo e completo.

Jalea de níspero

Marmelo batendo

Doce de marmelo, um post que você pode experimentar depois de um delicioso almoço em Chincha. Embora tenha sua origem na Grécia, de onde se espalhou para países como Espanha e Portugal, é no 'Vale da Alegria' que esta receita que encanta e conquista os paladares é resgatada e preservada. Experimente na sua viagem.

Machacado de membrillo

