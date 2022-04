Eles libertaram 30 ucranianos em uma nova troca de prisioneiros com a Rússia

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

O governo de Kiev anunciou na quinta-feira que garantiu a libertação de 30 prisioneiros ucranianos em uma nova troca com a Rússia, cinco dias após a troca de 12 soldados ucranianos e 14 civis, mas não especificou as contrapartes com Moscou.

Hoje, por ordem do presidente Volodimir Zelensky, ocorreu uma quarta troca de prisioneiros. Cinco oficiais e 17 militares, bem como oito civis, incluindo uma mulher, entraram na troca. No total, 30 dos nossos cidadãos estão voltando para casa hoje”, escreveu a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk no Telegram.

Vereshchuk não especificou o número de prisioneiros russos libertados em troca. O grupo de pessoas libertadas agora está seguro e retornando ao território ucraniano, de acordo com essas fontes.

Na quinta-feira, o Ministério da Defesa ucraniano publicou em comunicado que dois pilotos do exército, capturados por Moscou no mês passado e levados para a Rússia, foram libertados.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

No comunicado, eles são identificados como Ivan Pepelyashko e Oleksiy Chyzh, capturados no início de março em uma vila na região norte de Chernigov, na Ucrânia.

Segundo Chyzh, citado na nota do ministério, o exército russo “os forçou a filmar vídeos de propaganda (...) Se recusássemos, os russos ameaçaram parar de dar atendimento médico aos nossos camaradas”, disse.

Não foi explicado se esses pilotos faziam parte da troca anunciada por Vereshchuk.

A Ucrânia realizou sua primeira troca de prisioneiros com a Rússia no final de março, um mês após o início do conflito, quando dez soldados russos foram trocados por dez soldados ucranianos, e onze marinheiros civis russos, resgatados de um navio que afundou no Mar Negro perto de Odessa, para 19 civis ucranianos capturado pelos russos.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

Em 1º de abril, a Ucrânia informou a libertação de 86 soldados capturados pela Rússia, em troca de soldados russos cujo número não foi especificado.

Kiev anunciou em 9 de abril a “terceira troca” de prisioneiros, que permitiu a libertação de 12 soldados ucranianos e 14 civis.

(com informações da AFP)

CONTINUE LENDO: