Tolima luta nesta quarta-feira pela permanência na Copa Libertadores

O Independiente del Valle terá como objetivo alcançar nesta quarta-feira, 13 de abril, a liderança do Grupo D da Copa Libertadores às custas do Deportes Tolima, que será instado pela vitória, após a recente derrota em casa para o Atlético Mineiro, do Brasil.

Na primeira rodada do Grupo D, a equipe equatoriana venceu por 0-2 da brasileira América Mineiro, que entrou na fase de grupos após eliminar Guarani, do Paraguai, e Barcelona, do Equador, nas pré-etapas do torneio continental.

Enquanto isso, Tolima sucumbiu 1-3 em casa em sua estreia contra o Atlético Mineiro, então eles sairão com a urgência de se recuperar, já que uma segunda derrota comprometeria suas aspirações de chegar aos oitavos-de-final.

Por seu turno, no torneio local, o Independiente del Valle tem uma campanha irregular, com 11 pontos, 8 a menos que o líder, Barcelona, e na data recente empatou sem gols com um dos últimos da tabela de classificação, Guayaquil City.

A equipe tem o mesmo plantel que conquistou o título do ano passado no Equador sob a direção técnica do português Renato Paiva, mas ainda não conseguiu alcançar a harmonia do futebol, embora tenha tido uma estreia auspiciosa na atual Libertadores.

Além do desequilíbrio futebolístico da seleção equatoriana, há a proibição do principal técnico Paiva na Libertadores, porque ele não cumpriu uma disposição regulamentar da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para treinadores europeus que passam a liderar na América do Sul.

A equipe do Valle vai colocar as mãos em reforços argentinos, como os zagueiros Richard Schunke, Mateo Carabajal; os médios Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Nicolás Previtali e o artilheiro da equipe em 2021 Jonathan Bauman.

Agora, no caso de Deportes Tolima, que está em segundo lugar na classificação da Liga BetPlay, com 32 pontos, um a menos que o Atlético Nacional. Na recente data do torneio colombiano, a equipe do técnico Hernán Torres derrotou Aguilas Doradas por 3-0, com pontuações de Michael Rangel e dois gols Andrés Felipe Ibarguen.

Entre as figuras estrangeiras que poderão jogar amanhã pelo Tolima estão o goleiro do Equador Alexander Domínguez; o peruano Raziel García e o chileno Rodrigo Ureña, juntamente com o atacante paraguaio naturalizado Gustavo Ramírez.

Enquanto o Independiente del Valle participa pela oitava vez na Libertadores, com uma final em 2016, que perdeu para o Atlético Nacional colombiano, Tolima o faz pela nona oportunidade, com uma semifinal em 1982. A partida será disputada amanhã, quarta-feira, no Estádio Banco Guayaquil, de propriedade do Independiente del Valle, com a arbitragem do peruano Kevin Ortega.

