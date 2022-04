Chicharito Hernández não descartou uma possível convocação com a Seleção Nacional: “Seja bem-vindo”

March 26, 2019; Santa Clara, CA, USA; Mexico forward Javier Hernandez (14) celebrates after midfielder Erick Gutierrez (25) scored a goal against Paraguay during the first half at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

O México já tem seu lugar garantido para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Em meio à polêmica sobre a formação do time que viajará para o país asiático para jogar a Copa, Gerardo Martino não deu esperança de ver Javier Hernández novamente na seleção. Apesar disso, a academia do Chivas do Guadalajara Deportivo Club disse que estava pronto para responder a uma possível chamada do estrategista argentino.

Na véspera de enfrentar a partida contra o Chicago Fire, e depois de ultrapassar o LAFC na MLS, Hernandez falou com a mídia novamente. Durante uma coletiva de imprensa, ele foi questionado sobre os motivos que o levaram a não ser considerado por Tata Martino. Embora ele não tenha se aprofundado em detalhes, ele expressou seu desejo de retornar à Seleção Nacional.

“Como todo jogador elegível, tentarei fazê-lo da melhor maneira possível no meu clube, na minha instituição, como meu pai e meu avô sempre me ensinaram. Então, vou continuar fazendo isso da melhor maneira. Eu vou continuar trabalhando. Minha cabeça está 100% neste projeto. Obviamente, se alguma ligação vier, seja bem-vinda. Se eu não quisesse estar na seleção, teria me aposentado”, disse.

Informações em desenvolvimento*