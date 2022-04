Os símbolos tradicionais nos tecidos usados por Francia Márquez

Francia Márquez impactou a campanha presidencial com cores. Não só a de sua pele, que chamou a atenção das comunidades afro-colombianas, mas também por seu estilo de roupa que se destacou por usar roupas e tecidos com uma longa e significativa história.

Esse aspecto complementa seu discurso proposto para dignificar, conforme definido pelo líder, os povos racializados e combater os vestígios da colonização e da escravidão, a fim de erradicar o racismo na Colômbia. Por isso, de acordo com uma análise da revista Cambio, suas vestimentas fazem parte da tradição das populações colonizadas.

De acordo com o designer Esteban Sinisterra Paz, criador do Esteban Africa, que aconselha Márquez em seu guarda-roupa, a candidata à vice-presidência gosta principalmente de tecido kente, que é construído a partir de tecidos de várias cores, cada um com um significado particular.

Segundo a revista citada, esse tipo de tecido vem do império Asante no século XVIII, localizado na Costa Dorada, na África Ocidental. Desde o início, tem sido um pano associado ao poder e, após as revoluções e descolonizações, foi adotado para a vestimenta formal dos governantes.

Nas vestes do candidato à vice-presidência do Pacto Histórico, eles também destacaram um tipo de impressões têxteis coloridas e figuras variadas, que também se originam em populações coloniais do Sudeste Asiático, chamadas Batik, segundo Cambio.

Um tipo tradicional de tecido na Indonésia, que se espalhou para a África graças às empresas holandesas, que detinham o poder colonial daquele território e também o estenderam ao resto do mundo, mesmo com a criação do atual principal produtor.

Este método manual de tingimento de tecido indonésio é, desde 2009, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, sua origem, embora tenha sido adotado por várias culturas. Na tradição, eles acompanham a vida das pessoas, desde o nascimento com símbolos de boa sorte e no momento da morte estão envoltos em mortalhas.

Os artesãos desenham as figuras, que podem ser usadas como símbolos culturais, florais europeus, fênix chinesas ou elementos de culturas indiana, persa ou japonesa, com cera; resiste a corantes e depois é removido com água quente, para poder imprimir outra cor, até que as figuras desejadas sejam alcançadas.

Este é o tipo de tecido que Francia Márquez usa, com o objetivo de se comunicar através de roupas, dando importância às tradições e com uma seleção meticulosa de cores, de acordo com o objetivo, como disse seu designer Paz à estação W Radio. “As cores desempenham um papel fundamental. Por exemplo, quando queremos usar a força e fazer com que ela transmita isso, o vermelho é o ideal”

Por exemplo, o amarelo, que tem sido um dos mais recorrentes, foi usado quando quer inspirar esperança, sendo uma das cores que o candidato mais gosta, enquanto o vermelho tem mais a ver com a força que deseja gerar em uma apresentação ou discurso.

Por isso, a maneira de se vestir de Francia Márquez tem se destacado como parte de uma proposta representativa, principalmente de populações tradicionalmente excluídas ou ignoradas, como minorias negras, indígenas e suas culturas.

