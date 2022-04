Sony Store faz anúncio importante sobre PlayStation

A Sony anunciou que os usuários agora poderão encontrar todos os produtos oficiais do PlayStation no Sony Store, para compartilhar cartões-presente e assinaturas do PlayStation Plus com quem você quiser.

A Sony Online Store está disponível nos Estados Unidos desde 2019. Este anúncio coincide com os novos produtos da Horizon Raw Materials, a marca Guerrilla Games. Mas agora os consumidores também podem comprar jaquetas, moletons, Funko Pop! e outros itens que homenageiam Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War ou simplesmente a marca PlayStation e seus consoles.

Os novos moletons oficiais do PlayStation, camisetas, mochilas, bolsas de ombro, garrafas de água e outros produtos chegaram à Sony Store, e agora todos os usuários podem levá-los a qualquer lugar e provar o quanto são fanáticos pelo console nascido em 1994.

A empresa destaca, por exemplo, a jaqueta bomber inspirada no PS5, a tampa em relevo do controle sem fio DualSense, uma camiseta feminina com logotipo iridescente e uma mochila PlayStation, garrafas de água, bonés, livros de arte, canecas e muito mais.

Além disso, você pode compartilhar sua paixão pelo PlayStation doando $10, $20, $50 e $100 cartões para que outras pessoas possam desfrutar plenamente de todos os elementos da maior biblioteca de conteúdo PlayStation do mundo através do PlayStation Network.

Outra adição são os cartões PlayStation Plus de 3 meses e 12 meses para aproveitar todas as suas vantagens, incluindo a capacidade de jogar multiplayer online com uma comunidade global de jogadores, jogos mensais gratuitos e descontos exclusivos no Loja de jogos.

A Sony eliminou a capacidade de comprar assinaturas anuais do PlayStation Now de sua loja digital. A eliminação aconteceu na semana passada, quando foi anunciado que o PlayStation Now seria substituído pelo novo PlayStation Plus, que agora tem três níveis e oferece acesso a um catálogo de jogos da geração atual e além.

O motivo está relacionado à descontinuação do PlayStation Now. Como parte do anúncio do desaparecimento do serviço PlayStation Now e da integração de seus recursos na assinatura PlayStation Plus Premium, a Sony tranquilizou os assinantes existentes do PlayStation Now, garantindo que meses de assinaturas pagas do PlayStation Now fossem convertidos automaticamente. para o PlayStation Premium.

A assinatura anual do PlayStation Now custa $59,99 e a assinatura anual do PlayStation Plus Premium custa $119,9, então foi um ótimo negócio para quem tinha um contrato de longo prazo para o Now.

Por esse motivo, e atualmente, a única forma de acessar o PlayStation Now é por meio da assinatura mensal, eliminando a possibilidade de pagamento com meses de antecedência. A assinatura mensal custa US$8,99 e será substituída, em junho, pela assinatura PlayStation Plus Premium a partir de US$16,99, que é a que dá acesso aos jogos do PlayStation 3 do catálogo PlayStation Now.

PlayStation Plus terá três modos de assinatura diferentes

PlayStation Plus Essential, que mantém os recursos do PlayStation Plus como são conhecidos pelo mesmo preço do atual:

- USD$8,99 por um mês.

- $24,99 por três meses.

- $59,99 por um ano.

PlayStation Plus Extra, que adiciona acesso a um catálogo de cerca de 400 jogos PlayStation 5 e PlayStation 4 , e custo:

- USD$13,99 por mês.

- $39,99 por três meses.

- USD$99,99 por ano.

e PlayStation Plus Premium, que inclui todos os itens acima e um catálogo de cerca de 300 jogos compatíveis com versões anteriores do PlayStation 3, PlayStation 2, PSP e PlayStation, e custará:

- USD$16,99 por mês.

- USD$49,99 por três meses.

- USD$119,99 por ano.

