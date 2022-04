Ex-militar colombiano preso nos Estados Unidos pelo assassinato do presidente do Haiti se declarou inocente

Soube-se que Mario Palacios, o ex-militar colombiano preso nos Estados Unidos e ligado ao assassinato do presidente haitiano Jovenel Mosie, se declarou inocente em uma breve audiência perante a juíza federal Lauren Louis nos tribunais do centro de Miami.

Quando Palacios se declara inocente, ele busca a acusação para apresentar todas as provas que tem para acusá-lo e, assim, levar mais tempo para preparar seu caso e apresentar testemunhas. Deve-se mencionar que, se considerado culpado, ele teria uma pena máxima de prisão perpétua, por enquanto os tribunais devem marcar uma data para o início do julgamento, que pode ser daqui a vários meses.

Atualmente, ele está na prisão federal na Flórida desde o início do ano, foi preso na Jamaica para onde fugiu após o assassinato e em outubro de 2021 solicitou voluntariamente para falar com as autoridades norte-americanas.

No início da manhã de 7 de julho, o presidente haitiano Jovenel Moise foi assassinado por um grupo de mercenários. O assassinato tornou-se relevante na Colômbia quando se soube que um grupo de ex-soldados estava envolvido no caso e que 18 deles haviam sido capturados. O processo envolveu Palacios, que havia escapado da cena do crime, preso na Jamaica em outubro depois que a Polícia Nacional do Haiti publicou um anúncio de sua busca e captura em julho.

O colombiano fazia parte de um grupo de 20 colombianos e outros haitiano-americanos que participaram de uma conspiração para sequestrar ou assassinar o presidente haitiano.

Recorde-se que a Polícia Nacional do Haiti publicou em julho de 2021 um anúncio de busca e prisão contra Palacios, porque, de acordo com dados da investigação, Palacios havia entrado na residência de Moise no momento do assassinato e fugido. No entanto, ele negou que tenha feito parte do crime.

“Não sei quem o matou. Digo isso de coração para minha família, para meus filhos. Não sei quem o matou porque quando chego àquela sala já havia os comandos Yepes e o Sr. Romero”, observou o ex-soldado.

Em outubro, as autoridades colombianas anunciaram que Palacios, até então classificado como “assunto perigoso”, havia sido capturado na Jamaica, devido à colaboração entre os dois países caribenhos. Além disso, em várias ocasiões, o governo colombiano disse que muitos dos ex-soldados foram enganados e não sabiam que iriam participar de um assassinato.

O colombiano é um dos dois réus que compareceram aos tribunais de Miami por seu suposto envolvimento no assassinato do presidente do Haiti. O outro é o empresário haitiano-chileno Rodolphe Jaar, que enfrenta as mesmas acusações e que, segundo o Ministério Público, teria ajudado um grupo de colombianos a obter armas para realizar o crime.

Por enquanto, o julgamento continua contra os 18 colombianos detidos no Haiti, no entanto, foi relatado que eles não têm acesso à legítima defesa e que foram maltratados na prisão da ilha. Na época, Palacios disse: “Tenho medo pelo que eles podem fazer comigo, mas também por causa do que eles podem fazer com minha família”, e também relatou que um de seus colegas foi esfaqueado pela polícia haitiana e outros foram espancados com as armas dos uniformizados.