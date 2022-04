Como identificar se a foto do perfil de alguém é falsa

Hoje em dia muitas pessoas se conhecem pela Internet e as fotos de perfil são a única referência que têm da aparência física da outra, no entanto, há quem use fotografias falsas para se passar por outra pessoa. Para descobrir se essa pessoa é realmente quem ela diz, você pode fazer uma breve verificação da fotografia do perfil.

Para descobrir se a outra pessoa tem uma imagem real ou falsa, você deve usar a ferramenta Detector de perfil falso. É uma extensão para navegadores fácil de usar, já que você só precisa fazer o download.

Depois de baixado, você pode começar a usar a ferramenta desenvolvida pela empresa V7Labs que se concentra em Inteligência Artificial (IA). Só é necessário clicar com o botão direito do mouse em uma imagem e selecionar 'Verificar imagem falsa do perfil' para que ela faça seu trabalho.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Imediatamente o detector exibirá os resultados da análise em porcentagens, que serão maiores ou menores, dependendo do caso, em uma imagem. Por exemplo, se por trás da fotografia de uma linda garota houver um homem que usou o FaceApp, a extensão o conhecerá sem a menor complicação.

Essa ferramenta está na loja do Google, o que significa que ela só funciona com navegadores familiares, como Chrome ou Chromium. Após a instalação, você deve seguir as instruções de como ativar as notificações.

Infelizmente, essa ferramenta tem limitações, pois identifica apenas a veracidade daquelas geradas automaticamente pela GAN (Generative Antagonistic Network) que são uma classe de imagens criadas por IA convincente.

(Foto: Captura de pantalla/Fake Profile Detector)

Isso significa que você teria problemas para identificar se a foto do perfil não corresponde a quem está por trás da conta, pois ela escapa de suas habilidades.

Primeiro de tudo, você precisa instalar o aplicativo DollToon, que está disponível para iOS e Android gratuitamente. Depois de instalado, insira e defina o gênero, contorno e forma do rosto, tom de pele, estilo de cabelo e cor do avatar, então você pode modificar as roupas para criar uma roupa semelhante à que você costuma usar. Deve-se notar que para 'sinfonizar' o avatar, o amarelo deve ser usado como tom de pele ou um dos mais comuns da série.

Mujer convirtió su foto en una versión de los Simspons gracias a DollToon. (foto: Caricatura Simpsons)

Depois de criar o avatar, você pode colocar um plano de fundo (há um muito semelhante ao quintal da casa dos Simpsons ou ao portal de Rick e Morty). Por fim, faça o download como uma imagem no seu celular.

Essa imagem pode ser colocada como uma foto de perfil no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. No caso do aplicativo de mensagens, você deve clicar na opção 'Ver mais' representada pelos três pontos verticais localizados no canto superior direito, clicar na foto do perfil e procurar a opção 'Pesquisar na galeria', é aqui que você deve escolher o desenho criado no DollToon e É isso aí.

Deve-se notar que, embora seja um aplicativo gratuito, você tem a opção de comprar alguns acessórios no aplicativo com 'diamantes' comprados com dinheiro real, entre os acessórios disponíveis estão alguns cosméticos, como o cabelo do cientista Rick da icônica série Adultswim, entre outros.

