Chalino Sánchez: A investigação do assassinato ainda está aberta, mas foi autuada por mais cinco anos

Quase 30 anos após o assassinato de Rosalino Sanchez Felix, mais conhecido no mundo do corrido como Chalino Sánchez, a Procuradoria Geral do Estado de Sinaloa (FGE) revelou que as investigações continuam, mas reservou o caso como um “segredo” para os próximos anos.

De acordo com um documento emitido pela autoridade local, a pedido da conta do Twitter Archivero (que busca desclassificar documentos “ocultos” até o momento, a investigação sobre este homicídio) e salvaguardados no arquivo 133/92/AP, o processo está em estado de “Reserva”, à espera de um agente do Público O Ministério Público adiciona novos dados.

Foi detalhado que, de acordo com as disposições da Lei de Transparência do Estado, no artigo 162, as informações do caso foram classificadas desta forma porque colocaria a investigação em risco, mais detalhes são fornecidos, porque não foi dado “carpetazo”.

Também seguiu o que foi descrito no artigo 20 da Constituição e no artigo 22 da Lei Geral das Vítimas, que estabelecem como direitos das vítimas ou pessoas ofendidas, a proteção de sua identidade e outros dados.

Agora, com esta decisão do Ministério Público de Sinaloa, o assassinato de Chalino e todas as informações que o cercam permanecerão ocultas da população, que continua ouvindo sua música apesar de sua curta carreira.

Mal ganhava fama em 1992, quando foi morto em Sinaloa (Foto: Twitter @RedPinacate)

Talvez em 2027, 35 anos após sua saída, as autoridades tenham o interesse de revelar mais dados ou, talvez, reabrir o caso para esclarecê-lo. A possibilidade é distante, devido à resposta da FGE, mas não impossível. Talvez o Rei do Corrido conceda mais uma surpresa.

Nascido em 30 de agosto de 1960 em Culiacan, Sinaloa, em uma família de poucos recursos, Rosalino Sánchez Felix não sabia que várias lendas o assombrariam pelo resto de sua vida, mas a mais importante foi a que ele criou com sua música.

Muito jovem, na década de 1970, ele teve que migrar ilegalmente para os Estados Unidos. Alguns disseram que ele estava fugindo de um crime que cometeu ao assassinar o agressor sexual de sua irmã mais nova com uma arma de fogo.

Até agora é uma história que não foi esclarecida, mas a história de Chalino continuou em Inglewood, onde ele morava com uma tia dele. Estabelecido, ele começou a busca de emprego, mas não conseguiu nada de grande, até que, ao lado de seu irmão Armando, eles começaram a vender drogas como “Coiotes”.

Horas antes de sua morte, Chalino foi ameaçado (Foto: Screenshot/YouTube)

No entanto, o assassinato de Armando, bem como a suposta prisão de Sanchez Felix, foram eventos que estabeleceram um padrão em sua vida, bem como a causa dele começar no mundo da música.

Quando saiu da prisão, mudou-se para Los Angeles, Califórnia, onde gravou suas primeiras demos e fez algumas apresentações. Foi só em 1992 que sua fama explodiu e a lenda musical de Chalino Sánchez começou.

No entanto, esse mesmo ano marcaria uma terrível tragédia. Em 16 de maio, em um canal de água localizado perto da cidade de Culiacán, Sinaloa, camponeses encontraram seu corpo. Ele tinha pulsos e tornozelos amarrados, além disso, ele estava com os olhos vendados. Ele foi baleado duas vezes na parte de trás da cabeça.

Um dia antes de ele ter uma apresentação. Antes de cantar a música Alma Enamorada, como gravado em um famoso vídeo, ele recebeu um papel com uma suposta ameaça de morte. Apesar disso, o show continuou até altas horas da noite. Quando saíram, ele e seus companheiros queriam continuar a festa, mas o veículo em que viajavam foi interceptado.

Os sujeitos desceram, identificaram-se como policiais e pediram que ele os acompanhasse para falar com seu comandante. Chalino aceitou, mas nunca mais o viram vivo.

CONTINUE LENDO