Quem foi Dolores Castro, proeminente poeta mexicana e fundadora da Rádio UNAM

Dolores Castro Varela, poeta, ensaísta e narradora mexicana, morreu esta quarta-feira, 30 de março, aos 98 anos, no Hospital Angeles, na Cidade do México. De acordo com declarações da mídia local de sua filha Dolores Peñaloza, a morte da escritora resultou de complicações no trato biliar.

A poetisa mexicana foi internada no hospital na última segunda-feira; naquele mesmo dia pela manhã ela havia frequentado as proximidades do campus da Faculdade de Ciências e Humanidades (CCH) de Naucalpan para dar uma palestra aos alunos.

O escritor deixou um amplo legado à literatura, além de ser professor e fundador da Radio Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sua carreira e talento lhe renderam vários prêmios, incluindo a National Science and Arts na Área de Linguística e Literatura (2014) e a Medalha José Emilio Pacheco (2016), além de ganhar o Prêmio Ibero-Americano de Poesia Ramón López Velarde (2013).

Entre suas obras mais importantes estão títulos como On Earth Is Sounding (1959), Soles (1977), Intimate Guests (2004), Sound in Silence (2000), The Transfigured Heart (1949), Something Hurts the Air (2011) e livro de poesia O que é isso que foi vivido? (1980) que lhe rendeu o Prêmio Nacional de Poesia Mazatlan.

Dolores Castro foi uma importante referência cultural para a Geração dos 50 no México (Foto: Cuartoscuro)

Poeta, narradora, ensaísta e crítica literária, Dolores Castro nasceu em 12 de abril de 1923 no estado de Aguascalientes, e mais tarde sua família mudou-se para Zacatecas. Uma vez estabelecido na Cidade do México, estudou direito na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e mais tarde fez mestrado em Literatura Moderna na Faculdade de Filosofia e Letras da mesma instituição.

Anos mais tarde, Dolores Castro estudou Estilística e História da Arte na Universidade Complutense de Madrid, Espanha, bem como Linguística e Literatura na Associação de Universidades e Instituições de Ensino Superior (AUNIES). Ele também obteve treinamento acadêmico de rádio no Instituto Latino-Americano de Comunicação Educacional (ILCE).

Sua grande carreira acadêmica levou a poetisa a forjar a si mesma ao lado de artistas e intelectuais renomados, incluindo Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Luis Villoro, Sergio Galindo, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernandez e Griselda Alvarez.

Da mesma forma, a acadêmica era membro do grupo de Ocho Mexican Poets, onde compartilhou seu gosto por escrever com personagens como Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro e Rosário Castellanos.

Dolores Castro ainda lecionava para a Escola de Jornalismo Carlos Septién García (Foto: Cuartoscuro)

O ensino sempre foi um pilar importante na vida de Dolores Castro, pois até dias antes de sua morte ela continuou a compartilhar seus conhecimentos e talentos com as novas gerações. O poeta e narrador mexicano deu aulas de Belas Artes em Veracruz e no Estado do México, bem como na cidade de Cuernavaca, em Morelos.

Da mesma forma, foi professora em instituições como a Universidade Iberoamericana, a Escola de Jornalismo Carlos Septién García e na Escola de Escritores da Sociedade Geral de Escritores do México (Sogem). Além disso, foi fundadora da então chamada Escola Nacional de Estudos Profissionais Acatlan da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

Dolores Castro também trabalhou como editora na revista Poesía de América e Barcos de papel; além de ser um de seus trabalhos para a Rádio UNAM, foi produtora de programas de rádio e apresentou Poetas de México no Canal 11.

Diferentes instituições lamentaram a morte sensível do poeta mexicano (Foto: Twitter/ @cultura_mx)

A notícia da morte de Dolores Castro causou um grande impacto na comunidade intelectual do México, então várias instituições se manifestaram para dar suas condolências às suas famílias, mas também para reconhecer a trajetória e o legado do poeta mexicano.

“É com profunda tristeza que lamentamos a morte da poetisa Dolores Castro, cuja obra deixa um legado essencial nas cartas do México. Para sua memória, @cultura_mx e INBAL prestarão homenagem no dia 7 de maio no Salão Principal de @PalacioOficial. Abraçamos sua família”, comunicou o Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura por meio de sua conta no Twitter.

Desta forma, o México descarta uma das vozes intelectuais mais cativantes do país, cujo legado prevalecerá por gerações em suas obras e na vida dos alunos que formou, bem como nos dois prêmios de literatura que levam seu nome: Prêmio Estadual de Poesia Dolores Castro concedido pela Tlaxcalteca Instituto de Cultura e o Prêmio Dolores Castro de Narrativa e Poesia escrito por Mulheres concedido pelo município de Aguascalientes.

