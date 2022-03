Problemas logísticos resultantes da invasão russa da Ucrânia forçaram o reescalonamento das atividades do MotoGP nas Termas de Río Hondo

O Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidade retornou à Argentina após dois anos de ausência devido à pandemia do COVID-19, mas o anterior foi complicado por falhas na logística com dois de seus aviões de carga. Dorna, a empresa que administra o MotoGP e suas duas categorias menores, está tendo problemas para adicionar transportes porque a maioria é russa e 20% não está disponível devido a sanções resultantes da invasão daquele país à Ucrânia. A programação do Autódromo de Termas de Río Hondo, em Santiago del Estero, teve que ser remarcada e a atividade começará no sábado.

Após a segunda data da temporada, realizada na Indonésia em 20 de março, os cinco aviões usados pela Dorna para transportar material de equipamentos e a empresa fornecedora de pneus seguiram para o Aeroporto Internacional Tucumán Teniente Benjamin Matienzo, e depois viajaram 90 quilômetros de caminhão até a cidade de santiago.

Um deles teve uma falha de válvula em um de seus quatro motores quando parou em Mombaça, no Quênia, e impediu que chegasse à Argentina na noite desta quarta-feira. A primeira aeronave que havia chegado a Tucumán estava procurando as mercadorias que tinham a falha, mas depois de chegar à África teve outra falha e teve que ficar com o outro avião.

O post do MotoGP com o anúncio da mudança no cronograma

“O que fizemos foi encontrar as peças e enviá-las com dois aviões particulares para Mombaça. Um chegará, se tudo correr bem, em algumas horas e o outro um pouco mais tarde. Esperamos que tudo esteja resolvido para que hoje à noite, por volta das oito horas o voo possa partir. É impossível que tudo esteja aqui a tempo de amanhã (até sexta-feira) e, como tudo é feito é o mesmo para todos, foi decidido de acordo com as equipes começar no sábado”, explicou Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, na coletiva de imprensa.

“Aprendemos muito nesses 30 anos com voos de carga e também não há muitos, apenas 120 ou 140 em todo o mundo. O problema foi agravado pela guerra na Ucrânia. Muitos dos aviões de carga eram russos ou de empresas russas. 20% agora não estão disponíveis devido a sanções. Não temos solução a não ser esperar que o reparo dos aviões de Mombaça corra bem”, disse.

“Talvez tenhamos que ter certeza mais sobre as corridas seguidas, mas desta vez não foi assim e não conseguimos resolver. Este é o grande prêmio de 499 que organizamos e é a primeira vez que ele passa. Nosso primeiro objetivo é celebrar essa corrida”, acrescentou.

Nesta sexta-feira, não haverá atividade e as motocicletas entrarão na pista no sábado.

O que você precisa para transportar são os materiais e bicicletas da equipe oficial da Ducati MotoGP e suas equipes satélites, Pramac Racing, Mooney VR46 Racing Team (Valentino Rossi) e Gressini Racing. Além disso, existem capas que são necessárias para que todos tenham os conjuntos de borracha que a atividade exige.

Se tudo for concluído em tempo hábil, a atividade começará no sábado com um cronograma que começará às 8h45 e terminará às 17h45. Não haverá interrupção e nessas nove horas sempre haverá motocicletas na pista. Serão as rodadas de treinamento e qualificação do MotoGP, Moto2 e Moto3.

A viagem de Lombok, Indonésia, para Thermae consistiu em cinco voos. Três das rotas planejadas levaram carga de Lombok a Tucumán através de paradas técnicas em Mombaça, Lagos e Brasil. Nas outras duas rotas, a carga foi planejada para viajar de Lombok para Doha, de Doha a Acra em Gana e depois para Tucuman.

As novas caixas do Circuito Termas de Río Hondo

O que acontecerá se o avião não chegar a tempo na sexta-feira? A questão será complicada porque o outro fim de semana será realizado em Austin, Estados Unidos e, em princípio, não há lugar no calendário para reorganizar a data. Mas Ezpeleta está otimista de que poderá realizar a data argentina.

A última vez que o MotoGP e suas duas categorias menores correram nas Termas de Rio Hondo foi em 2019. Para 2020, a data estava marcada para abril, mas devido à pandemia de COVID-19, a data foi cancelada. Foi remarcado para 2021, embora também não pudesse ser feito devido às desvantagens logísticas da pandemia.

Em fevereiro do ano passado, o hipódromo santiagueño sofreu um incêndio voraz que destruiu as caixas e todo o setor VIP. Como as infraestruturas foram protegidas, elas poderiam ser reconstruídas sem que a província colocasse um centavo e as novas garagens parecessem impecáveis e no topo do VIP uma arquibancada foi colocada.

Como todos os anos desde 2014 (exceto pelas interrupções acima mencionadas), espera-se uma pista cheia de pessoas. Nas ruas de Termas você pode ver um grande número de visitantes, inclusive de países vizinhos, especialmente o Brasil, que não tem data para o Campeonato Mundial de Velocidade sobre duas rodas.

