Eles encontraram o corpo da última vítima do colapso na estrada para o mar em Antioquia

Vinte e quatro dias se passaram após o colapso de emergência na estrada para o mar no departamento de Antioquia, precisamente no corredor que liga os municípios de Dabeiba e Uramita, já que uma avalanche acabou enterrando quatro pessoas que estavam nesta área e quatro veículos transitando por ela, embora três das vítimas foram encontradas em 17 de março, até que esta semana as autoridades conseguiram encontrar o número total de mortes.

A concessionária Autopistas Urabá, deu o relatório dos eventos na noite de terça-feira, observando: “À tarde, o corpo foi encontrado sem vida de um colaborador do projeto, que havia sido dado como desaparecido após a ocorrência da contingência, constituído como um evento fortuito e/ou força maior, originado por o deslizamento de terra na trilha Peñas Blancas em PR 26+000 da unidade funcional 2, entre Uramita e Dabeiba na estrada Medellín — Urabá”.

O jornal El Colombiano conseguiu estabelecer que a última vítima encontrada foi identificada como David Alberto Novoa, de 42 anos, que trabalhava como colaborador e operador da empresa, que está intervindo na infraestrutura deste corredor rodoviário. Junto com Novoa, dois adultos e um menor foram enterrados no dia do colapso, onde aproximadamente 40.000 metros cúbicos de terra caíram, causando uma emergência neste setor.

As outras três vítimas que encontraram em 17 de março na zona de emergência foram identificadas pelas autoridades como Ana María Calvo, 22, Edwin Andrés Guevara, 27, e um menor menor de idade 2, todos uma família que se deslocava em um pequeno veículo do município de Chigorodó, com destino à jurisdição de Riosucio no departamento de Caldas.

No momento da emergência, surgiu uma preocupação adicional, considerando que esse deslizamento em massa causou o represamento do rio que transita nesta área, situação que dificultou o resgate e o acesso ao ponto onde as vítimas estavam, o deslizamento de terra também enterrou dois veículos e duas motocicletas, em além disso, um dos 17 túneis pré-fabricados foi deixado no subsolo.

É importante notar que a concessionária de rodovias Autopistas Urabá explicou que a fase de resgate era constantemente difícil, pois a montanha poderia continuar se destacando, representando uma ameaça ativa para as equipes de socorro, razão pela qual os cuidados na área duraram mais de 20 dias.

Autopistas Urabá disse: “Desde o início, pessoal e maquinário estavam disponíveis para apoiar a busca, no entanto, o trabalho de resgate foi dificultado pelas condições do mesmo escorregador e pela ameaça recorrente de novos eventos na área onde a remoção e o resgate estão sendo trabalhados”.

O Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Antioquia (DAGRAN) analisou a estação chuvosa ao longo de março, uma circunstância que poderia gerar emergências graves em toda a região, além disso.

A DAGRAM Antioquia fez várias recomendações para evitar riscos na estação chuvosa, destacando:

Evite ser colocado em campos abertos durante tempestades

Evite se aproximar de árvores que podem ser receptores de raios durante o tempo chuvoso

Esteja atento às condições climáticas, no caso de viagens a corpos fluviais, como rios e córregos, em diferentes partes da região

Limpe os telhados para evitar o amortecimento da água e protegê-los

Leve em consideração as recomendações das autoridades rodoviárias, para evitar a exposição em áreas de risco de deslizamento de terra ou inundação

Não jogue lixo para evitar o entupimento dos canais de água

Relate quaisquer anomalias no nível de rios ou córregos e monitore-as

Fique atento aos números de emergência; organize grupos de reação com a família e a comunidade

