Segundo MinSalud, problemas no Hospital de Chocó serão resolvidos em um mês

Antes do final de abril, o governo nacional resolverá os problemas enfrentados pelo Hospital San Francisco de Asís, em Quibdó (Chocó). O compromisso foi assumido em 28 de março pelo vice-ministro da Saúde, Germán Escobar, que confirmou que o centro de saúde receberá um investimento de mais de 10 bilhões de pesos.

Além desses recursos, junto com o Governo de Chocó, o governo nacional pretende fazer um esforço fiscal para obter recursos. Se essa ação for alcançada, créditos de cerca de 4,8 bilhões de pesos poderão ser pagos.

Foi apontado que isso seria possível porque está sendo construído um plano estrutural que prevê a instalação de uma estratégia de assistência técnica. Além disso, espera-se que a cooperação internacional e o setor privado sejam apoiados.

Embora esse esforço seja alcançado, os fundos prometidos pelo governo devem chegar em breve. O vice-ministro garante que o atraso está no tempo gasto pelos processos administrativos.

Deve-se notar que, uma vez liberados os recursos, espera-se que a primeira coisa a ser feita com o dinheiro seja pagar os mais de seis meses de trabalho atrasados aos funcionários que trabalham no Hospital San Francisco de Asís.

Os funcionários do Hospital San Francisco de Asís devem sete meses de trabalho: agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022. Existem 600 pessoas, tanto da equipe médica quanto administrativa que são afetadas. Além disso, há efeitos no pagamento aos fornecedores. A responsabilidade da folha de pagamento do hospital atualmente é de $27.000.

Vale lembrar que o centro de saúde vinha enfrentando problemas há mais de um ano, mas a situação piorou depois que vários EPS no país foram liquidados. A decisão mais recente, que tem a ver com o fechamento de Coomeva, causou perdas para este hospital de cerca de 2 bilhões de pesos.

A situação do centro de saúde é crítica, mas as autoridades sustentam que ele continuará funcionando. O objetivo é resgatar o hospital e, uma vez superada a situação, ele será entregue ao departamento.

“O hospital não está fechado, temos de continuar a reforçá-lo e é uma instrução do Presidente da República para que isso seja resolvido o mais rapidamente possível, por isso a ideia é entregá-lo, mas temos como tarefa urgente já que o procedimento administrativo é cancelar as dívidas através do Superintendência Nacional de Saúde. O hospital será entregue ao Governo, mas sem dívidas e em dia”, disse Ángel Custodio Cabrera, ministro do Trabalho no final de fevereiro.

É preciso lembrar que, além dessa crise econômica, existem problemas de segurança. Pelo menos 30 pessoas, incluindo médicos, enfermeiros, assistentes e administradores do Hospital San Francisco de Assisi, receberam mensagens intimidadoras exigindo dinheiro deles em troca de não ameaçar suas vidas. Até Camilo Ramírez, que atuou como auditor do posto de saúde por um ano e oito meses, renunciou ao cargo por medo de ser violado.

