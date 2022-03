O mundo passa da escassez de vacinas contra a covid-19 ao excesso

(Bloomberg) Depois de correr contra o tempo para construir capacidade e atender a pedidos aparentemente insaciáveis de vacinas contra a covid-19, a indústria global de vacinas enfrenta agora uma demanda cada vez menor.

A tendência pode desacelerar as altas vendas de farmacêuticos gigantes como Pfizer Inc. e AstraZeneca Plc e criar novos problemas para fabricantes locais, da Índia à Indonésia, que desenvolveram uma capacidade gigantesca de fabricar vacinas, mas agora estão lidando com excesso de oferta.

Embora os reforços provavelmente mantenham viva a demanda por vacinas contra a cobiça em todo o mundo, a enorme escassez que reinou durante grande parte do ano passado diminuiu. Agora, a possibilidade de excesso global parece mais provável.

“A oferta excede a demanda em grande parte do mundo, embora muitos países apliquem vacinas de reforço”, disse Scott Rosenstein, consultor de saúde do Eurasia Group.

Enquanto isso, um número crescente de fabricantes está entrando no mercado.

Mais de 9 bilhões de doses poderiam ser produzidas até 2022, mas a demanda por vacinas pode diminuir a uma taxa aproximada de entre 2,2 bilhões e 4,4 bilhões de doses por ano em 2023 e além, de acordo com a empresa de análise Airfinity Ltd.

O governo ainda não fez pedidos para 2022, sugerindo espaço para crescimento se o país comprar um grande número de doses de reforço. A AstraZeneca se recusou a comentar. A Pfizer não abordou diretamente questões sobre a demanda de vacinas e disse em comunicado que há capacidade suficiente para vacinar o mundo até 2022, mas que as barreiras ao acesso persistem. A Moderna não comentou mais.

Mais oferta

O problema é particularmente agudo na Índia, lar da maior indústria de vacinas do mundo, que lida com o excesso de oferta nacional e global.

Biological E. Ltd., um grande fabricante com sede em Hyderabad, investiu cerca de 15 bilhões de rúpias (US $195 milhões) para dobrar a capacidade durante a pandemia para cerca de quatro milhões de doses de vacinas por dia. No entanto, dado que a maioria dos adultos está totalmente vacinada e o governo não mostra urgência em intensificar sua campanha de dose de reforço, não está claro quantas doses mais serão compradas.

O Serum Institute of India ltd., o principal fornecedor do país que produziu 2 bilhões de vacinas covid no ano passado, interrompeu a fabricação em dezembro após a falta de pedidos, disse o CEO Adar Poonawalla em janeiro. A Serum não respondeu a perguntas e pedidos de comentários sobre os níveis de produção de vacinas contra a cobiça da empresa.

“Uma das grandes questões no futuro será o que fazer com toda essa capacidade de fabricação de vacinas à medida que a demanda diminuir”, disse Rosenstein. “Provavelmente não há demanda suficiente por outras vacinas para tornar isso uma opção viável para todas essas fábricas.”

Tecnologia de mRNA

Outros fornecedores indianos de vacinas também estão procurando oportunidades inovadoras de imunização além da covid.

“Acreditamos que não só as vacinas contra a covid-19, mas também as vacinas contra a gripe, pneumocócica e aquelas contra outras doenças negligenciadas começarão a tornar-se oportunidades muito importantes”, disse Kiran Mazumdar Shaw, presidente da Biocon Ltd., à Bloomberg Television no início deste mês.

Enquanto isso, em outras partes do mundo, alguns desenvolvedores estão jogando a toalha. Kalbe Farma, da Indonésia, interrompeu o trabalho em uma vacina cobiçada com a sul-coreana Genexine Inc. este mês, citando inventários abundantes. Agora pretende usar a tecnologia de DNA para outros tipos de vacinas.

Apesar das pressões atuais, é provável que as empresas continuem vendo a demanda por doses de reforço enquanto buscam inoculações aprimoradas que sejam superiores aos produtos iniciais. Parece que a covid está evoluindo para o que provavelmente será uma doença endêmica, o que significa que possivelmente veio para ficar, disse Gary Dubin, presidente da unidade de vacinas da Takeda Pharmaceutical Co. do Japão.

Ainda assim, permanecem dúvidas sobre se e com que frequência serão necessários reforços regulares, e se possíveis variantes “poderiam mudar rapidamente o quadro”, disse.

mundo passa da escassez ao possível excesso de vacinas contra a Covid-19

