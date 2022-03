Um ano após o feminicídio de Victoria Salazar, a salvadorenha morta por policiais em Tulum

Várias organizações da sociedade civil pediram na segunda-feira “justiça e reparação de danos” para o caso do migrante salvadorenho que foi morto em março de 2021 por quatro policiais em Tulum, no estado de Quintana Roo.

“Um ano após o feminicídio de Victoria Salazar, salvadorenha reconhecida como refugiada no México desde 2018, as autoridades (...) continuam a atrasar a audiência do caso, suspendendo-o sem aviso prévio aos que representam legalmente a família, enquanto a investigação carece de gênero perspectiva e integridade, levando à impunidade e falta de acesso à justiça para a família de Victoria”, disseram em comunicado.

Em 27 de março de 2021, a migrante salvadorenha Victoria Esperanza Salazar, 36 anos e residente no México com visto humanitário desde 2018, foi morta por quatro policiais em Tulum.

A morte de Salazar gravada em vídeo causou indignação no México e em El Salvador e gerou protestos de organizações e grupos internacionais que acusaram as forças de segurança mexicanas de racismo e misoginia, bem como reivindicações de El Salvador.

No início de abril, as autoridades mexicanas vincularam quatro policiais, três homens e uma mulher, a processos penais pelo crime de feminicídio contra Victoria.

Em agosto de 2021, a Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH) emitiu uma recomendação solicitando, entre outras coisas, um pedido público de desculpas, atendimento médico e psicológico à família e reconhecimento como vítimas. Isso, disseram eles, “foi ignorado pelas autoridades”.

Para os representantes legais, “embora a Recomendação não aborde a opinião das vítimas indiretas, ela não tem uma perspectiva de gênero ou transnacionalidade, não estabelece os mecanismos para seu cumprimento, não considera o momento do processo legal no pedido de desculpas público e faz Não enfatizar a necessidade de uma investigação exaustiva, após sete meses de emissão, o menor esforço das autoridades para cumpri-lo não é observado”.

Eles acrescentaram que a busca por justiça que lideram não se limita ao caso Victoria, mas procura ser a voz de milhares de mulheres migrantes, requerentes de proteção internacional e refugiados, para quem o México “não garante proteção e acesso à justiça, pelo contrário, viola-os repetidamente por tornando-os invisíveis, discriminando-os e perpetuando a violência institucional”.

A declaração é assinada pela Fundação para a Justiça (FJEDD), Assistência Jurídica para os Direitos Humanos AC (Ailegal), o Instituto para Mulheres em Migração (Imumi) e Acesso ao Asilo México, organizações que acompanham a família e documentaram inconsistências no processo criminal.