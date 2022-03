Eles capturaram “El Viejo” suposto líder do Clã do Golfo

Com uma ficha criminal de quinze anos, vulgo “El Viejo” — “Felipe” ou “Sebastián”, como também era conhecido — ele tinha uma circular azul da Interpol quando foi capturado pelas autoridades em uma operação implantada no distrito de Murrí, em Frontino, oeste de Antioquia.

Segundo o comandante do Batalhão de Infantaria #32 da Quarta Brigada, coronel Jhonny Bustos Rivera, ele alegou que o vulgo “El Viejo” tinha seu centro de operações ilegais em Antioquia, Sucre, Bolívar e Magdalena. No momento de sua captura, 4 armas e munições foram apreendidas dele.

Além disso, ele teria sido o segundo líder da estrutura Erlin Pino Duarte nos departamentos de Sucre, Bolívar e Magdalena.

Precisamente, nos dias anteriores, Carlos Antonio Moreno Tuberquía, vulgo “Nicolás”, foi extraditado, que era o segundo no comando da estrutura criminosa, chamada Clã do Golfo.

O criminoso foi o sucessor de Dairo Antonio Úsuga, vulgo 'Otoniel', que foi capturado durante 2021 pelas forças públicas do país. Nessa linha, na manhã desta sexta-feira, 25 de março, na base aérea de Catam, começou a transferência de Nicholas, solicitada pelos tribunais de Nova York e Miami, nos Estados Unidos.

Junto com “El Viejo”, também conhecido como “Chilapo”, alias “Arab” e alias “Toreto” foram capturados, designados como pertencentes ao Clã do Golfo, especificamente como membros da estrutura Edwin Román Velásquez Valle.

No momento da captura, os detidos foram apreendidos com uma submetralhadora, três pistolas, mais de 150 cartuchos, 9 fornecedores, 9 celulares, 4 rádios de comunicação e dinheiro.

Os capturados e o material apreendido foram deixados à disposição das autoridades competentes para acusação.

Isso foi relatado pelo general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante do Exército colombiano.





Resíduos de 36 ônibus incinerados em Yarumal (Antioquia)

Em Yarumal, o Residual 36 teria sido responsável por incendiar um veículo de serviço público

Em eventos ocorridos na manhã de domingo, 27 de março, homens armados que se identificaram como dissidentes das FARC pararam um ônibus de serviço público na rodovia Angostura-Yarumal, forçaram os passageiros a abandonar o veículo e depois atearam fogo nele na estrada.

Embora nenhuma vítima tenha sido relatada, as autoridades relataram interferência na área do Residual 36, que alegaram ser responsável pelo ataque.

Para o secretário de Segurança Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, o grupo armado instalou explosivos na estrada para atacar as forças públicas:

“Entre Yarumal e Angostura, um ônibus foi queimado e, aparentemente, dispositivos explosivos foram instalados como isca para que, com a chegada das forças públicas, um ataque fosse cometido. Eles estão no terreno verificando a situação e estamos de olho nas notícias”, informou o funcionário.

Os explosivos foram detonados de forma controlada pelas autoridades; o ônibus de serviço público cobria a rota Yarumal-Angostura. Após os eventos relatados, foram realizadas operações para encontrar os responsáveis por esse fato.

De acordo com relatórios oficiais, as operações são realizadas pelo Comando da Polícia de Antioquia e pela Quarta Brigada do Exército. Da mesma forma, eles não descartam a versão de que o ataque foi direcionado à empresa de transporte como forma de extorquir dinheiro dela pelos lucros que relatam na área.

