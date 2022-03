Granko Arteaga, o homem com mil rostos e negócios que controla a temível Unidade de Assuntos Especiais do Serviço de Inteligência Militar da Venezuela

Alexander Enrique Granko Arteaga é Tenente-Coronel da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) e atua como Chefe da Unidade de Assuntos Especiais (DAE) da Direção Geral de Contrainteligência Militar (Dgcim); ele é o verdadeiro poder naquele órgão, onde ocorreram torturas terríveis. Ele, junto com o brigadeiro-general Rafael Antonio Franco Quintero, iniciou a fase mais sombria de tortura, perseguição e ameaça contra militares e civis, alguns presos políticos, outros que a revolução considerou traidores e ativou arquivos de corrupção.

Formado pela Escola de Formação de Oficiais (Efofac), quarto lugar na II Promoção “Batalha do Mel” 2003, foi promovido, em 29 de junho de 2016, a resolução 014717 a Major na categoria Comando Efetivo e em 2020 foi promovido de número um a Tenente-Coronel. Entre os funcionários da inteligência, é considerado um mérito que ele executou o piloto Oscar Pérez e um grupo de jovens que já haviam se rendido no chamado Massacre de El Junquito.

Funcionários do DAE sob a Granko Arteag

Granko é o homem poderoso da DGCIM, embora tenha altos superiores militares, como coronéis, generais e o major-general e chefe do Dgcim, Ivan Hernández Dala. Não é apenas o que possibilitou a criação de inúmeros arquivos que a Diretoria de Investigações levanta contra militares e civis presos, torturados, violados em seus direitos humanos, mas também influencia a administração da justiça ao alterar datas ou quadratura de testemunhas.

É exibido em atividades em motocicletas de alto deslocamento, bicicletas, com armas em exercícios, mas Granko também tem uma atração por propriedades, veículos caros, negócios relacionados à sucata e tudo o que é lucrativo nos portos de La Guaira e Puerto Cabello.

Uma vez que a estrutura de poder e tortura foi instalada com Granko e Franco na DGCIM, os funcionários da DGCIM também tiveram que desistir de recompensas para ganhar lealdade de funcionários dispostos a fazer qualquer coisa para obter lucro; é assim que eles participam dos despojos da guerra, como eles chamam pertences roubados, sejam eles moeda, ouro roupas, incluindo fantasia cara, armas, telefones celulares, roupas e sapatos de marca, computadores, dispositivos elétricos e até veículos; esse saque é vendido no mercado negro e os lucros são compartilhados entre os participantes e testemunhas que a DGCIM usa em seus relatórios.

Mas o saque de Granko é maior; são casas, propriedades, rebanhos, aviões, veículos de luxo. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 14 de agosto de 2020, quando funcionários do DGIM, chefiados pelo capitão Ibis Ramírez, dizendo que ele estava seguindo as ordens de Granko Arteaga, invadiram o quinto Los Gnomos na Urbanização El Caribe, Club Yacht Street, Caraballeda, La Guaira.

Esta bela casa, construída por César Capriles em 1968, foi herdada por sua neta Isabel González Capriles, a legítima proprietária que a alugou ao casal com três filhos que foram despejados por Dgcim. Não havia mandado de busca, nem ordem judicial, apenas o capricho de Granko que queria a casa, que tem um pequeno porto atraente ou cais privado com acesso ao mar.

Como em outros casos e propriedades, o Dgcim sabe que Isabel González, que é filha de Mitzi Capriles e esposa do ex-ministro Andrés Izarra, não se atreve a vir ao país para reivindicar a casa sem o risco de ser preso, então eles arrebataram sua propriedade, sem o direito de defesa, violou as fechaduras, cobriu as câmeras de vigilância e ficou com os móveis de Los Gnomes.

O quinto

Desde que a casa foi invadida pelo Dgcim, ela se tornou uma das propriedades que Granko usa com pessoas de interesse pessoal, como é o caso de Paola Dávila, uma modelo, que posta fotos do interior da quinta em suas redes sociais, usando a propriedade, móveis, louças e tudo mais no casa de Isabel Gonzalez.

O quinto The Gnomos no dia em que foi invadido pelo DGCIM

Casa de Isabel González usada por Davila e Granko

No início, muitos funcionários e veículos da Dgcim chegaram naquele abrigo encantador, quebraram fechaduras e ficaram lá por vários dias, mas desde que despejaram a família com os filhos, eles só o usam para o maior prazer de Paola e o outro modelo que vem esporadicamente com o Tcnel Granko”.

Davila, que não sabe o trabalho que faz, abriu recentemente uma boutique de moda praia na urbanização Las Mercedes, em Caracas. Muitas de suas fotografias nas redes sociais a mostram dentro de casa, mesmo com familiares próximos ou em iates no cais da casa tirados de Isabel González.

Algo semelhante aconteceu com outras propriedades, como fazendas ou fazendas. Se o Dgcim detém um proprietário de terras, fazendeiro, empresário ou comerciante, quase sempre a vítima deve pagar uma grande quantia em dinheiro ou atribuir propriedade em troca, o que se torna parte dos despojos de guerra que são distribuídos na estrutura de tortura que surge no Dgcim.

Abuso de poder

Recentemente, o engenheiro Elías Rangel Macho Hernández, Diretor Geral Regional da Faixa do Orinoco ligado ao Ministério do Petróleo e ex-diretor do Gabinete do Ministério do Trabalho, informou que em 18 de março de 2022, em Calabozo, estado de Guárico, o desaparecimento de Ángel Javier Navas Figueroa, anexado para o escritório dessa população, pertencente à sede da Zona do Vale de Pascua.

Ángel Navas detido e mantido incomunicável pela Dgcim, por boicotar a gandola de combustível destinada a Granko. Agora forçado a renunciar ao cargo

Ele informou que Navas observou o recebimento de dois tanques de combustível na Estação de Serviço Puente Aldao, Calabozo, e, portanto, passou a verificar as faturas para despacho da Usina. O administrador do estabelecimento informou que a primeira cisterna (9.804 litros de diesel) é para despacho normal aos usuários e que “o outro tanque de combustível (37.025 litros de diesel) é exclusivamente para o comandante Granko, pertencente à DGCIM”.

A ponte Aldao no estado de Guárico

Observando a irregularidade, Navas contatou Henry González, assessor da PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) com jurisdição na área, que o informou que “esta foi uma instrução emitida pelo diretor-geral da PDVSA MENA, Marino Lugo, para ES Puente Aldao, sem saber se era para qualquer indivíduo ou para o público normal do escritório”, e instruiu-o a ligar para Jhonny Fernández, Gerente da Estação de Serviço PDVSA MENA Distrito Central.

“Ángel Navas dá os alertas necessários ao Chefe da Zona Pascua Valley e isso, por sua vez, ao Diretor Região Faja. A Minpetroleo (Escritório Técnico de Calabozo) insta a concessionária a distribuir esse combustível conforme estabelecido pela norma e esta se recusa porque alega ter instruções de que esse combustível é para a Granko”.

Diante dessa situação, “o oficial Angel Navas é instruído da sede a abrir o procedimento administrativo para a referida E/S, que foi fechada no domingo. No dia seguinte Navas inspeciona o posto de gasolina, mas “às 11:30 da manhã ele recebe uma notificação da DGCIM Calabozo para ir testemunhar a San Juan de Los Morros às 14h para um processo de investigação não especificado. O funcionário notificou que não poderia comparecer naquele dia por causa da convocação prematura, da falta de logística de mobilização e afirmou que compareceria no dia seguinte”.

A armadilha e o impeachment

No final da tarde, Navas recebe uma ligação da I/O informando que “Caracas o havia autorizado a enviar o diesel ao público e que ele exigia sua presença para realizar tal atividade”; ele respondeu que era preferível fazê-lo na manhã de terça-feira para garantir que os usuários acessassem o serviço.

Naquela noite, Macho Hernández relata: “uma comissão da DGCIM está arbitrária e agressivamente presente na casa de Angel Navas, que não estava em sua casa; o convite do donatário para se apresentar à I/O parecia uma desculpa para prender Navas”.

Na manhã de terça-feira, 22 de março, o Chefe de Zona tentou, sem sucesso, entrar em contato com Navas. “O revendedor é contatado que informa que na noite de segunda-feira uma comissão DGCIM isolou a E/S e junto com o revendedor eles despacharam diesel aparentemente 6000 litros a mais e que na van DGCIM eles tinham nosso Ángel Navas oficial.”

Padrino López assinou a resolução que promove Granko de número um a tenente-coronel em 2020

A Sede da Zona e a Direção Regional estão tentando descobrir se Navas estava no Dgcim de San Juan de Los Morros ou em Caracas; eles chamaram o Procurador Nacional 55, Ramón Torres, que lida com casos de tráfico e desvio de combustíveis pelo Ministério Público no âmbito da Operação Mano de Hierro.

Na mensagem que Macho Hernández enviou na época a seus colegas, diretores e outros membros da Minpetroleo, ele pediu para se juntar “em uma campanha de solidariedade com o camarada Ángel Navas e também rever o papel que Minpetroleum Domestic Market e MENA PDVSA devem desempenhar na erradicação dos vícios sobre má gestão na distribuição de combustíveis e, assim, contribuir para a Operação Mano de Hierro e ainda mais para a transparência e garante que esse serviço público seja prestado de forma eficaz, eficiente e verdadeiramente atinge as pessoas”.

A pressão acabou levando à libertação de Nava, mas o engenheiro Macho Hernández foi afastado de sua posição como Diretor Geral Regional do Cinturão MinPetroleum Orinoco, enquanto Angel Javier Navas Figueroa foi pressionado a renunciar.

Tudo isso mostra o abuso de poder de Granko Arteaga e o tráfico de influência de sua posição na Direção de Assuntos Especiais da Direção Geral de Contrainteligência Militar.

