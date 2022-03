Sergio Higuita novo líder da classificação geral e Nairo é o quarto após a etapa 6 da Vuelta a Catalunya 2022

Um vazamento colocou Sergio Higuita como o novo líder da Vuelta a Catalunya a um estágio de terminar a corrida, um dos eventos de uma semana mais importantes do World Tour. A competição catalã arrancou este sábado com o português João Almeida da UAE Team Emirates como o novo líder da classificação geral, seguido por Nairo Quintana, da Arkea Samsic, que não conseguiu defender a camisola do líder num dos golos voadores de sexta-feira. Enquanto isso, Higuita começou em terceiro, 7 segundos atrás do corredor principal.

A rota da sexta etapa propunha 168,6 km entre Salou e Cambrils. Lá os pedalistas tiveram que superar 3 passagens de montanha: duas da 2ª categoria e uma da 1ª categoria, que foi a chave para os rivais mais fortes buscarem apertar o ritmo e procurar um vazamento.

Nairo e Almeida, que haviam sido os protagonistas dos primeiros dias da montanha, estavam na mira dos torcedores esperando que pudessem fazer grandes movimentos que os levassem a definir melhor o melhor da competição na ausência de um dia para conhecer o campeão desta rodada em sua edição de 2022.

O Tour da Catalunha também surgiu com uma lista considerável de corredores que não aceitaram o jogo, incluindo o ex-campeão mundial da Movistar Team Alejandro Valverde, Michael Woods da Israel Start Up Nation e dois gregários do Estaban Chaves da Colômbia na EF Education EasyPost: Odd Christian Eiking e Neilson Sem pó.

Nos primeiros quilômetros da corrida, o lote manteve calma e vigilância constante em relação aos corredores que poderiam atacar, no entanto, na ausência de 80 km, o antioquiano Sergio Higuita del Bora e o equatoriano Richard Carapaz dos Granadeiros Ineos tomaram a iniciativa lançando um forte ataque ao pelotão e gradualmente levando, quilômetro por quilômetro mais e mais vantagem até que fosse mais de 3 minutos, mesmo quando havia 40 km até a linha de chegada.

No grupo onde o colombiano Nairo Quintana e o líder João Almeida viajavam, os Emirados Árabes Unidos apresentaram os gregários mais fortes nas promoções para poder fechar a lacuna entre a fuga e eles. No entanto, Higuita e Carapaz avançaram muito concentrados diante das descidas que se tornaram bastante complicadas.

A aposta do jovem Antioquian com o campeão olímpico neste dia foi admirada por vários usuários das redes sociais que elogiaram a bravura dos dois pilotos latino-americanos que colocaram Nairo Quintana nas cordas, que foi o principal favorito para conquistar o título desta edição.

Higuita assustou e acabou com os nervos os fãs do ciclismo na Colômbia, que viram como principais protagonistas seus dois compatriotas lutando para assumir a liderança na classificação geral.

Almeida, a menos de 10 km da chegada, perdeu a roda de Nairo e desistiu do tempo, enquanto Nairo permaneceu em um pequeno grupo de perseguição observando como fora de suas mãos ele ia chegar como líder para a última etapa.

HiGuita e Carapaz trabalharam juntos para alcançar o feito no final, cada um sacando seus ganhos antes do leilão em Barcelona no domingo. Sergio Higuita finalmente assumiu a liderança na corrida, enquanto Richard Carapaz consegue subir ao pódio e acrescenta mais uma vitória por etapa ao seu amplo histórico após um sprint muito apertado com o colombiano. Nairo foi 4º no geral, atrás do português João Almeida.

