Perú x Uruguai Gamarra: feliz feito pela alta venda de camisas da seleção peruana

Com a respiração em sua potência máxima, milhares de torcedores peruanos estão ansiosos pela partida de Perú x Uruguai para as Qualificatórias Qatar 2022. Devido à penúltima partida da seleção nacional, dezenas de vestuários do empório comercial de Gamarra aproveitaram os negócios das camisetas da equipe blanchirroja, onde milhares de peruanos compareceram para comprá-las.

Em entrevista à Agência Andina, a presidente da Associação Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, comentou que existem camisetas que são vendidas por 5 solas e para adultos a partir de 8 solas.

“Agora a demanda por camisas é muito semelhante à do jogo que o Perú disputou contra a Colômbia (em janeiro de 2022), ou seja, nos dias anteriores a venda de camisas aumentou 10%”, acrescentou.

Saldaña também garantiu que os pedidos de camisetas foram encomendados na província e, à medida que a data se aproximava, essa demanda aumentou.

“Nas províncias, os comerciantes também estão se reanimando graças à venda de camisetas, porque compram por atacado dos empresários produtores de Gamarra e retomam seus negócios nas regiões”, disse.

“Se o Perú vencer ou empatar o Uruguai, a demanda provavelmente disparará em pelo menos 20%, e Gamarra tem capacidade de produzir rapidamente para abastecer o mercado de Lima e as províncias”, acrescentou.

Além das peças, outros acessórios que foram vendidos são lembranças para acompanhar a seleção nacional nos jogos.

“Não só existem camisetas, também roupas para áreas onde faz frio, como casacos, cachecóis, mergulhadores e até chullos que são muito quentes. Há também shorts, máscaras, chapéus e outros produtos”, disse.

Nessa linha, ele indicou que em Gamarra existem diferentes subsetores e um deles é o esporte, que antes da pandemia reunia 5.000 empresários, mas agora existem cerca de 2.000.

“Todo o processo das eliminatórias ajudou o setor esportivo do empório a se reativar, reiniciando suas atividades devido à demanda das partidas, considerando que não houve campanha escolar nos anos anteriores”, disse.

REATIVAÇÃO

Os comerciantes de Gamarra expressam sua alegria, pois também são fãs do branco-vermelho e também comentaram que o progresso da seleção ajudou a reviver o setor de esportes têxteis e tantos outros setores paralisados.

“Significa reviver empreendedores. Será uma oportunidade importante para aqueles que ainda não conseguiram reiniciar as atividades e se sustentar e crescer um pouco no caso daqueles que já começaram, porque haverá demanda. Ao produzir mais pessoas também são contratadas, então haverá mais trabalho”, disse Saldaña a Trome.

MODELOS INOVADORES

Alguns preferem os modelos de camisetas mais dinâmicos e divertidos, as camisetas saíram com opções personalizadas e ele acrescentou que a demanda está crescendo lentamente, mas está avançando.

“Há polos, shorts, jaquetas, mergulhadores, bandeiras, faixas, bodysuits, babecreces, bandanas, máscaras, bonés, cachecóis, porque não se destina apenas a Lima e no Perú temos todos os climas”, disse Verónica Ochoa, da Confecciones Vozart, na galeria René.

“Também personalizamos polos com caricaturas de Ricardo Gareca, 'Orejas' Flores, Cueva, Zambrano ou qualquer design que o cliente queira”, disse Roberto Calmet, da VQ Textile Services Perú.





