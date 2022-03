“CODA” e “Não olhe para cima” ganham os prêmios sindicais dos escritores

Guillermo Azabal Os anjos (EUA), 20 Mar Os filmes “CODA” e “Não olhe para cima” ganharam prêmios esta tarde de melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original, respectivamente, no American Screenwriters 'Union (WGA) prêmios. “CODA”, que foi roteirizado por Siân Heder baseado no filme de animação “La Famille Bélier”, superou “Dune”, “Nightmare Alley”, “West Side Story” ou “tick, tick... Boom!” , também indicado na categoria de melhor roteiro adaptado. Por seu turno, “Don't Look Up”, escrito por Adam McKay, ganhou o prêmio na seção de Melhor Roteiro Original acima de “The French Dispatch of the Liberty”, “King Richard”, “Licorice Pizza” e “Being the Ricardos”. Em uma nova edição virtual do WGA, devido à incerteza que a pandemia ainda causa, esses dois filmes ligados a plataformas de vídeo sob demanda triunfaram. O fato é que “CODA” foi comprado pela Apple — e está disponível na Apple TV — no ano passado por um valor de 25 milhões de dólares, depois de ter sido premiado no prestigiado festival de cinema independente Sundance naquele mesmo ano. Quanto a “Don't Look Up”, ele foi produzido pela Netflix e, após seu lançamento em dezembro de 2021, entrou no 'top' dos mais assistidos da história da plataforma. O Oscar será comemorado no próximo fim de semana com os olhos postos em “The Power of the Dog” ou “Dune”, os mais indicados, mas os críticos não descartam a possibilidade de que “CODA”, que também venceu na última edição do Actors Guild Award, possa surpreender. Um filme que tem um elenco de atores em sua maioria surdos e é indicado para estatueta nas seções de Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Filme. Este último também apresenta como finalista “Don't Look Up”, mas seu sucesso é altamente improvável. Finalmente, no que diz respeito às categorias de televisão da WGA, o principal vencedor foi “Hacks” (HBO), que ganhou o prêmio de melhor comédia e melhor nova série; enquanto na seção de drama, o triunfo foi ganho por “Sucessão”. CHEFE gac/ics