Ex-campeão europeu Poli Díaz condenado a 2 anos de prisão

Las Palmas de Gran Canaria (Espanha), 18 Mar O espanhol Policarpo Díaz, ex-campeão europeu dos pesos-leves, foi condenado a dois anos de prisão por maltratar seu ex-parceiro. O Tribunal de Violência nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria condenou Poli Díaz por maus-tratos e lesões ao parceiro, fato que foi admitido pelo ex-boxeador, oito vezes campeão continental nos anos 80 do século passado. Conforme noticiado esta sexta-feira pela assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça das Canárias (TSJC), Poli Díaz compareceu no referido tribunal na quarta-feira e admitiu os acontecimentos cometidos entre 2018 e 2021, quando o casal viveu juntos por períodos na capital da Gran Canária e em Vallecas, Madri. Fontes do TSJC indicaram à Efe que o 'Potro de Vallecas, como era conhecido em seu tempo como boxeador, também é investigado por supostamente ameaçar o juiz que então emitiu a ordem de prisão preventiva. Quanto à sentença imposta e que deve cumprir integralmente, a sentença indica que o ex-boxeador reconheceu que submeteu seu então parceiro romântico a punições físicas, além de intimidação, além de controlar seus hábitos. Nos fatos admitidos, afirma-se que Díaz "a impediu de usar maquiagem, escolheu as roupas e sapatos que poderia usar, limitou sua capacidade de trabalhar fora de casa e proferiu expressões como 'desgraçado, você não vale como mulher'". Da mesma forma, no início da manhã de 23 de junho de 2021, a ex-boxeadora lhe deu vários golpes na forma de socos, empurrões e até a segurou pelo pescoço e a pressionou, resultando em ferimentos que levaram sete dias para a vítima se curar. Poli Diaz terá que pagar à vítima 3.210 euros como compensação e não poderá se aproximar ou se comunicar com sua ex-esposa por mais de cinco anos e uma medida de liberdade condicional é imposta a ela por cinco anos após cumprir a pena de prisão preventiva. O ex-campeão europeu de boxe também está sob investigação do Tribunal de Investigação nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, na sequência de uma queixa apresentada por um crime de ameaças pela juíza de violência masculina de La Palmas de Gran Canaria María Auxiliadora Díaz, que ordenou que ele fosse colocado em prisão preventiva. No processo preliminar iniciado na sequência da denúncia apresentada pelo juiz em novembro passado no tribunal de guarda, também é investigado um preso que se encontra em prisão preventiva por ameaçar o magistrado de morte e que Díaz se encontrou na prisão de Gran Canaria. O juiz soube das supostas ameaças de um terceiro anunciando que o boxeador e o prisioneiro mencionado, Domingo M., haviam se unido para causar danos a ela. Fontes do TSJC indicaram à Efe que a magistrada recorreu ao Tribunal de Las Palmas da ordem de restrição imposta à amiga do ex-boxeador porque ela pediu que fossem 100 quilômetros e apenas um quilômetro foi concedido. O juiz tem uma escolta policial devido a supostas ameaças, disseram fontes do TSJC.