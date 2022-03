Revolta contra os regulamentos escolares japoneses

No Japão, cada instituição escolar tem seu próprio código, mas os regulamentos rígidos de algumas escolas que impõem tudo da cabeça aos pés estão sujeitos a críticas e ações judiciais.

Toshiyuki Kusumoto, pai de dois filhos da cidade de Oita, no sudoeste, foi ao tribunal para proteger seu filho mais novo dos regulamentos escolares que o descreviam como “irracional”.

As regras, entre outras coisas, dizem respeito à proibição do comprimento do cabelo, rabo de cavalo, bandana e meias baixas, impõe a obrigação de que os cadarços sejam brancos.

“Esse tipo de regulamentação escolar viola o respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos garantidos pela Constituição.” Kusmoto, que é advogado profissional e espera que as normas sejam revisadas, disse à AFP.

Reformas já estão em andamento em Tóquio, e anunciou recentemente que regras rígidas sobre questões como a cor do cabelo serão abolidas nas escolas públicas da capital desde abril.

- Desgraça do estudante -

Esse tipo de padrão começa a ser aplicado quando os alunos têm cerca de 12 anos de idade.

Takashi Otsu, professora de educação na Universidade de Mulheres de Mukogawa (Oeste), apareceu após a década de 1970, dizendo que “a violência contra professores se tornou um problema social, e as escolas tentaram controlar a situação por meio de regulamentos”.

“Embora alguns tipos de padrões sejam necessários (...) Transparência e, idealmente, envolver os alunos para tomar decisões (...)”, assegura.

Em 2017, uma estudante japonesa da Prefeitura de Osaka (Oeste) teve que pintar o cabelo de preto (que era naturalmente marrom) e participou do julgamento deste caso, reivindicando uma indenização de 2,2 milhões de ienes (17.000 euros, 18.500 dólares) por danos psicológicos.

Essa questão teve muito impacto e, em 2021, o Ministério da Educação ordenou ao Conselho de Educação que garantisse que os regulamentos escolares se aplicassem à vida real.

No entanto, o Tribunal e o Tribunal de Apelações decidiram que as instalações podem exigir que os alunos tingam o cabelo de preto em caso de “vários fins educacionais”.

Apesar dessas decisões, a menina de 22 anos não renunciou e entrou com um recurso na Suprema Corte em novembro passado.

- “Sensação de unidade” -

Outras medidas também foram iniciadas, como uma petição enviada ao Ministério da Educação pelo ramo estudantil da Voice Up Japan, uma organização de direitos humanos em janeiro.

O Ministério da Educação insta as escolas a incentivarem os alunos a discutir a mudança de padrões.

“Começamos esta campanha porque alguns membros tiveram experiências desagradáveis com as regras da escola”, disse Hatsune Sawada, de 16 anos, um dos estudantes que promovem a iniciativa.

Em Oita, os alunos de escolas públicas são obrigados a usar uniformes diferentes para homens e mulheres, e os meninos devem usar calças e saias femininas.

No entanto, o conselho provincial de educação afirma que essas regras “permitem não apenas manter um senso de unidade entre os estudantes, mas também reduzir o fardo econômico de comprar roupas para as famílias”.

Kusumoto discorda. “O sentimento de unidade terá que ser gerado espontaneamente, não imposto”, disse ele, “se você impor esse tipo de regra “, os alunos deixarão de pensar”, disse.

