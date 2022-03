UE e GB impõem nova rodada de sanções à Rússia

BRUXELAS (AP) — Cavalos puro-sangue, trufas, dono de um time de futebol e diretor de uma empresa de mídia.

A União Europeia impôs uma nova rodada de sanções à Rússia na terça-feira com o objetivo de negar aos oligarcas o acesso ao luxo e impedir a Rússia de resgatar suas lucrativas exportações de aço. O Reino Unido também aderiu aos pênaltis.

O bloco de 27 nações tentou ficar longe das sanções que afetariam seu suprimento de energia russo e, em vez disso, se concentrou em medidas de bilhões de dólares, sufocando a capacidade da Rússia de trabalhar nos mercados globais, proibindo as agências de classificação da UE de trabalhar com clientes russos.

“Essas novas sanções isolarão ainda mais a Rússia e esgotarão seus recursos para financiar essa guerra bárbara. Portanto, pode-se dizer que a Rússia se tornou a nação mais sancionada do mundo, o que é uma honra um tanto questionável”, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

A punição contínua do bloco a Moscou por invadir sua vizinha Ucrânia foi realizada após consultar seus aliados ocidentais, do Reino Unido aos Estados Unidos.

Eles concordaram em negar o status de nação favorecida da Rússia, o que custará às suas empresas status privilegiado nas economias ocidentais. A Grã-Bretanha anunciou sanções na terça-feira contra 350 indivíduos e empresas, e também prometeu proibir as exportações de bens de luxo para a Rússia.

Além disso, a Grã-Bretanha imporá tarifas adicionais de 35% sobre as importações de produtos russos e bielorrussos, de vodka e peixe a ferro, oleaginosas e cereais.

As medidas “isolarão ainda mais a economia russa do comércio global, garantindo que ela não se beneficie do sistema internacional baseado em regras que não respeita”, disse o chanceler das finanças da Grã-Bretanha, Rishi Sunak.

A Rússia, por sua vez, também impôs sanções, colocando o presidente dos EUA, Joe Biden, o secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin e outros altos funcionários federais em sua lista. A Casa Branca minimizou a importância dessa medida.

“Nenhum de nós planeja viagens de lazer para a Rússia e nenhum de nós tem contas bancárias que não podemos acessar. Então, vamos seguir em frente”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

___

Os jornalistas da Associated Press Danica Kirka, em Londres, e Chris Megerian, em Washington, contribuíram para este escritório.