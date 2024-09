Carrera híbrida: ¿de qué marca será la primera pick-up argentina con un motor naftero y otro eléctrico?

Una imagen a la que habrá que acostumbrarse, la de una camioneta enchufada a un cargador

Mientras Stellantis anunció inversiones por USD 385 millones en la fábrica de Córdoba para una nueva familia de vehículos que se presume será la pick-up de una tonelada, y pocos días después Renault hizo lo propio con un monto de USD 350 millones, pero confirmando que su proyecto es el de una camioneta compacta para su planta histórica de Santa Isabel, muy lejos de Argentina, en Alemania, Ford Europe presentaba casi simultáneamente su versión híbrida enchufable (PHEV) de la nueva Ford Ranger, la más moderna camioneta mediana que se fabrica y vende actualmente en el mercado local.

Con la aprobación del Gobierno para que la industria automotriz entre al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a través de motorizaciones alternativas y sustentables, tanto los dos anuncios de inversiones de Stellantis y Renault como la nueva versión de Ford, podrían tener la plataforma ideal para ofrecer una camioneta híbrida en el mercado argentino en el plazo de los próximos dos años. Ford podría importarla de Sudáfrica, donde se produce la que acaban de presentar en Europa, o importar la planta motriz completa y ensamblar en General Pacheco una Ranger PHEV Argentina. La plataforma global así lo admite.

Aunque el RIGI no está pensado para camionetas únicamente, las condiciones arancelarias de las pick-up, que pagan 10,5% de IVA y están exentas del impuesto interno por ser vehículos de trabajo, hacen que sea mucho más rentable producir este tipo de vehículo híbrido que un automóvil o un SUV con esa tecnología.

La camioneta Renault por ahora se llama Niágara Concept y tendrá una versión híbrida autorecargable. Es el único proyecto anunciado oficialmente (Rodolfo Buhrer/Renault/Handout via REUTERS)

Posiblemente por esa razón, y solapándose con la tradición argentina por las “chatas”, es que el segmento de las pick-up de una tonelada de carga es el que más unidades produce en las plantas argentinas. Son cinco los modelos que actualmente salen de las líneas de producción entre Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Nissan Frontier y Renault Alaskan. Serán seis en 2025 con el desembarco de Stellantis, presumiblemente con Fiat Titano o siete sin agregan al line-up nacional a RAM 1200. General Motors, mientras tanto, importa desde Brasil su exitosa Chevrolet S-10, que presentará rediseño estético antes de fin de año.

A esos modelos se suman las camionetas monocasco, sin chasis, las conocidas como pick-up compactas, que vienen todas desde México o Brasil, y que tendrán en la Renault y eventualmente su homóloga de Nissan, las únicas de fabricación nacional.

Los proyectos que ya están en marcha

Renault comenzará las pruebas de la que todavía se denomina como “Niagara Concept” en el primer trimestre de 2025 para fabricar desde 2026. Pero como explicó Pablo Sibilla, presidente de la filial local de Renault, la incorporación de la motorización híbrida autorecargable sería en una segunda etapa, con una inversión adicional a la ya anunciada.

Stellantis dijo que además de la nueva familia de vehículos que fabricarán en Ferreyra, habrá un nuevo motor, inédito en la región, que se producirá en Argentina. Si fuera un proyecto de propulsión híbrida, estarían encaminados a ser otro de los fabricantes que podrían producir un vehículo de esta tecnología localmente.

La plataforma híbrida enchufable de la Ford Ranger PHEV, tiene una batería de 11,8kWh, un motor térmico de 279CV y uno eléctrico de 75kW

Ford ya tiene todo hecho. Importar el vehículo completo o sólo el tren de propulsión sería la decisión a tomar. La Ranger PHEV tiene un motor de gasolina EcoBoost de 2.3 litros de cilindrada y 279 CV de potencia, y un motor eléctrico de 75kW (100 CV) que puede funcionar en conjunto con el motor térmico o independientemente, con una autonomía eléctrica pura de unos 45 kilómetros, gracias a una batería de 11,8 kWh que está alojada sobre el tren trasero, en el piso de la caja de carga. La potencia combinada de ambos motores, le permite a la Ranger PHEV, ser la versión más potente de todas, incluida la Raptor. La Ranger PHEV se comenzará a vender en Europa en el segundo trimestre de 2025 y se espera que se comience a fabricar en Estados Unidos en 2026.

Más allá de este proyecto, actualmente Ford es la única marca que vende en Argentina dos distintas camionetas híbridas. La Maverick Híbrida, pick-up compacta que se importa de México con arancel 0% y la Ford F-150 Hybrid que proviene de Estados Unidos.

Ford producirá la Ranger híbrida enchufable en Sudáfrica para exportar a Europa a partir de abril de 2025. En Estados Unidos se fabricará desde 2026

Las otras marcas que están cerca

Hace algunas semanas, durante la semana en la que presentaron la nueva línea de la pick-up Amarok 2024, los directivos de Volkswagen Argentina reconocieron que está en los planes una versión híbrida para el futuro. “Estamos trabajando en la región para tener vehículos híbridos. Los anuncios de Volkswagen en Brasil fueron en ese sentido, para producir híbridos flex y plug-in hybrid. Y esos autos vendrán para acá. Hay que tener una Amarok híbrida, quizás no sea para el uso del campo, pero tenemos que tener una opción híbrida tenemos que tener. Seguramente sería una híbrida enchufable (PHEV)”, dijo Marcellus Puig, Presidente y CEO de Volkswagen Argentina.

Toyota, pionero de los híbridos a nivel mundial y dueño del 95% del mercado de híbridos que circulan actualmente en las calles argentinas, no tiene todavía una versión de su exitosa Hilux con esta tecnología. No hay un desarrollo híbrido o híbrido enchufable, pero tal como es habitúan en su política, sus ejecutivo no hacen comentarios respecto a nuevos productos. En cualquier caso, los híbridos los hacen en Brasil (Corolla y Corolla Cross) y los PHEV en Japón (RAV4), por lo cual un desarrollo para Hilux podría hacerse indistintamente en uno u otro mercado, para luego traer a Argentina los componentes de propulsión electrificada.