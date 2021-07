Se acerca el final de los triángulos de emergencia vial

Al igual que en nuestra región, los tradicionales triángulos de señalización de emergencia, son obligatorios en muchos países europeos. Se estima que en los próximos años, sean reemplazados por luz V-16 en toda la Unión Europea

Las modificaciones a las normas de tránsito, que buscan reducir al máximo posible los accidentes de tránsito, se siguen implementando en Europa a ritmo sostenido en este año 2021. Primero fue la reducción de 40 a 30 km/h la velocidad máxima permitida en calles de una sola mano y dirección de circulación en zonas urbanas, pero desde este 1 de julio ha entrado en vigencia en algunos países como España, la autorización para iniciar el proceso de reemplazo los conocidos triángulos de emergencia que colocamos sobre el camino para alertar a los conductores que nuestro auto está detenido con una avería, por una luz intermitente que se coloca sobre el techo, sin necesidad de bajarnos del auto.

La razón de este cambio, que ya es una norma vigente aunque no obligatoria en algunos países como Inglaterra, es la estadística surgida de un estudio de la DGT (Dirección General de Tránsito) del gobierno español, que registró entre 2018 y 2020, 48 muertes por atropello de un automovilista al momento de bajarse de su vehículo por un desperfecto mecánico.

Aún con luz diurna, la luz V-16 se puede advertir desde casi 1.000 metros, aunque es fundamental que se coloque en una parte alta del automóvil detenido

La nueva norma tiene una meta clara, para el 1 de enero de 2026 se prohibirán completamente los triángulos de emergencia, y todos los automovilistas tendrán la obligación de reemplazarlos por esta baliza llamada luces V-16, que además de permitir al conductor quedarse dentro del automóvil, tiene otras ventajas sustanciales respecto a los triángulos que son obligatorios desde 1999.

En principio, la Luz V-16 es una baliza del tamaño de la palma de una mano, que tiene un imán y baterías, de modo tal que con solamente abrir la ventanilla, se puede colocar sobre el techo del automóvil del mismo modo que hemos visto cientos de veces en las televisión, a los oficiales de policía hacerlo cuando tienen que acudir a gran velocidad, en un auto que no está identificado como patrulla policial. Una vez en contacto con el techo, automáticamente se enciende evitando que haya que accionar interruptor alguno. Además, su poderoso imán permite que pueda quedar firmemente vinculado al techo metálico del auto, soportando fuertes ráfagas de viento, y una gran amplitud térmica que va desde los -10° Celsius hasta los 50° C. Las baterías deben tener, además, una duración mínima de 8 meses en stand by.

La segunda característica beneficiosa de la luz V-16 es su potencia y alcance, ya que emite una señal luminosa a 360 grados con un alcance visual de un kilómetro de distancia por su intensidad y su color naranja, que puede incluso penetrar de mejor modo en la niebla o en un día de lluvia con reducción de la visibilidad.

Con visibilidad relativa por la hora o las condiciones climáticas, la luz V-16 es poderosa y se puede apreciar a gran distancia

Y la última y más sofisticada de sus cualidades, que comenzará a ser efectiva en 2026, es que todas las luces V-16 deberán tener incorporado un sistema de geolocalización a través de un sistema GPS y una tarjeta SIM, que comunicará cada 100 segundos la ubicación del auto detenido , para que esa información pueda ser incorporada al sistema de asistencia de tránsito de cada ruta o navegación, y todos los automovilistas la puedan conocer con anticipación.

La reglamentación será exigente para todos los fabricantes de luces V-16, y sólo serán homologados los dispositivos que tengan incluida la geolocalización. Hasta 2026, las luces que están ya en el mercado y no cuenten con esa función, solo podrán ser utilizadas como baliza.

Cuánto tardará en llegar a nuestra región es imposible saber. De hecho, en países como Francia, todavía es obligatorio llevar un set de triángulos de baliza en el auto, así como también es mandatario tener a bordo dos kits de autoevaluación de alcohol, y la razón de tener dos unidades, es que si un control policial detiene a un automovilista y le exige hacer un test, debe tener otro para continuar su viaje, sino, no podrá hacerlo.

